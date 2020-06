Znamy majątek prezydenta. Dokumenty ujawnione

"Osobiście zwróciłem się do SN o zdjęcie klauzuli tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego. Są klauzule i procedury ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo" - napisał na Twitterze prezydent Duda.

Osobiście zwróciłem się do SN o zdjęcie klauzululi tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego. Są klauzule i procedury ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo. https://t.co/S1Ynsrb3jP. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 26, 2020

Prawie pół miliona kredytu

Według przedstawionego oświadczenia majątkowego prezydent Andrzej Duda z małżonką są właścicielami mieszkania o powierzchni prawie 80 m kw. Prezydent ma również niezabudowaną działkę o powierzchni 325 m kw.

W posiadaniu Dudy jest też lokal mieszkaniowy o pow. 132,68 m kw z garażem (19, 42 m kw) oraz udział w działce o powierzchni 0, 1 ha.

Prezydent zadeklarował, że posiada na rachunkach bankowych ok. 120 tys. zł oraz 30 560 euro.

ZOBACZ: Sztab Trzaskowskiego żąda od Dudy opublikowania oświadczenia majątkowego. "Dajemy mu 12 godzin"

W posiadaniu Dudy jest również 446 akcji spółki "Skotan" SA notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz polisy ubezpieczeniowe na kwoty: ok. 60 tys. i ok. 28 tys.

Prezydent zadeklarował, że z małżonką spłacają kredyt w wysokości 497 tysięcy - nie doprecyzowano w jakiej walucie.

W 2019 roku w ramach uposażenia prezydenta Andrzej Duda otrzymał nieco ponad 243 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe prezydenta datowane jest na 10 marca 2020 roku.

Oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy, strona 1

Oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy, strona 2

Oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy, strona 3

Oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy, strona 4

Żądanie sztabu Trzaskowskiego

Żądamy, aby Andrzej Duda w ciągu 12 godzin opublikował swoje oświadczenie majątkowe - mówił na piątkowej konferencji prasowej szef sztabu Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk.

Szef sztabu kandydata KO na prezydenta zorganizował w piątek konferencję prasową przed Pałacem Prezydenckim.

ZOBACZ: Trzaskowski złożył oświadczenie majątkowe wraz z żoną. 48 tys. zł oszczędności i mieszkania

- Na 12 godzin przed ciszą wyborczą Andrzej Duda nie opublikował kluczowego dokumentu - oświadczenia majątkowego - powiedział Tomczyk.

Zaznaczył, że oświadczenia majątkowe zostały wymyślone po to, by walczyć z korupcją na szczytach władzy. "Jeżeli prezydent nie chce opublikować swojego oświadczenia, to znaczy, że ma coś do ukrycia" - powiedział.

"Ma czas do ciszy wyborczej"

- Żądamy opublikowania oświadczenia majątkowego pana prezydenta Andrzeja Dudy, dajemy mu na to 12 godzin, czyli czas do początku ciszy wyborczej - dodał Tomczyk.

Zaznaczył, że oświadczenie majątkowe prezydenta trafiło do Sądu Najwyższego, ale Andrzej Duda nie zgodził się na to, by trafiło do opinii publicznej. "To jest absolutny skandal" - ocenił.

Zapowiedział, że złożony zostanie przez KO projekt ustawy, zakładający, że prezydent i premier ma obowiązek ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. "Nie może być tak, że w państwie są równi i równiejsi" - powiedział Tomczyk.

