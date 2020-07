Hongkong: protesty przeciwko nowemu prawu. Policja użyła gazu łzawiącego i armatki wodnej

Policja ogłosiła w mediach społecznościowych, że do godz. 17.30 czasu lokalnego (godz. 11.30 w Polsce) zatrzymano ponad 180 osób, w tym trzech mężczyzn i cztery kobiety podejrzewane o złamanie nowych przepisów. Wśród nich była 15-letnia dziewczyna, która machała flagą z hasłem proniepodległościowym.

W okolicy Wan Chai setki protestujących idą w kierunku budynków rządowych w dzielnicy Admiralty. Niektórzy skandują hasła: "Wyzwolić Hongkong, rewolucja naszych czasów" i "Niepodległość Hongkongu, jedyna droga wyjścia" - pisze "SCMP".

A group of 87 people have been taken to police vehicles on Thomson Road, Wan Chai, on a day of protest against the national security law Beijing has imposed on Hong Kong.



W środę przypada 23. rocznica przekazania byłej brytyjskiej kolonii pod władzę komunistycznej ChRL.

"Wyzwolić Hongkong, rewolucja naszych czasów"

"Zatrzymano mężczyznę z flagą wzywającą do niepodległości Hongkongu" – napisała policja na Twitterze. Na zdjęciach dołączonych do wpisu widać mężczyznę w koszulce z hasłem "wyzwolić Hongkong, rewolucja naszych czasów", używanym przez prodemokratycznych demonstrantów w czasie wielomiesięcznych antyrządowych protestów. Obok niego na chodniku leży flaga ze słowami "niepodległość Hongkongu".

We wpisie podano, że mężczyzna został zatrzymany w okolicy Causeway Bay na wyspie Hongkong za trzymanie flagi nawołującej do niepodległości Hongkongu, co narusza prawo o bezpieczeństwie państwowym.

Kres wolności i praworządności

Nowe przepisy, wprowadzone w życie we wtorek wieczorem, przewidują karę nawet dożywotniego więzienia za przestępstwa związane z działalnością wywrotową, separatystyczną, terrorystyczną i zmowy z zagranicznymi siłami w celu podważenia bezpieczeństwa państwa.

Chińskie władze i lojalna wobec nich administracja Hongkongu twierdzą, że nowe przepisy są konieczne, by ustabilizować sytuację w regionie po wielomiesięcznych protestach. Przekonują, że prawo dotyczy tylko wąskiego grona osób zagrażających bezpieczeństwu państwa.

Krytycy oceniają natomiast, że nowe prawo oznacza kres wolności i praworządności, które odróżniały Hongkong od Chin kontynentalnych i uważane są za kluczowe dla jego pozycji jako międzynarodowego centrum finansowego. Narzucenie tego prawa Hongkongowi spotkało się z szeroką krytyką na świecie.

