Bielan dziękował za poparcie Dudy. Bosak: to jest kłamstwo

- Cieszy mnie deklaracja Krzysztofa Bosaka, który powiedział, że na pewno nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Dziękujemy za to wsparcie - mówił we wtorek Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy. Krzysztof Bosak odniósł się do tych słów za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Twierdzenie, że powiedziałem na kogo zagłosuję lub nie zagłosuję jest kłamstwem" - podkreślił.

Kandydaci, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich - urzędujący prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - walczą o elektorat pozostałych uczestników pierwszej tury, m.in. posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

Andrzej Duda powiedział, że z Bosakiem dzieli go bardzo niewiele. - W wielu sprawach myślimy podobnie. Cel jest wspólny. Celem jest silna i bezpieczna Polska, która ma swoją godność - dodał.

Rafał Trzaskowski podkreślił z kolei, że "jeśli chodzi o wolność gospodarczą, o pomoc przedsiębiorcom, o walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca, mamy takie same poglądy z większością obywateli", którzy zagłosowali na Bosaka.

ZOBACZ: Niespodziewany gość w sztabie Hołowni. "Dotrzymałem słowa"

Temat sympatyków Konfederacji poruszył w TVP rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, europoseł PiS Adam Bielan. - Jestem przekonany, że wyborcy Konfederacji, która została zbudowana wokół idei Marszu Niepodległości, nie dadzą się nabrać na te umizgi ze strony Rafała Trzaskowskiego - oświadczył. Ocenił, że Trzaskowski jest najbardziej "wychylonym w lewo" prezydentem stolicy.

- Cieszy mnie deklaracja Krzysztofa Bosaka - który kandydował, uzyskał niezły wynik, gratuluję mu tego - który powiedział dzisiaj, że weźmie udział w wyborach i na pewno nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, więc wniosek jest oczywisty - powiedział Bielan. - Dziękujemy za to wsparcie Krzysztofowi Bosakowi - dodał.

"Żaden nie zasłużył na poparcie"

Bielan mógł nawiązywać do wtorkowej rozmowy w RMF FM, w której prowadzący przypomniał kandydatowi Konfederacji słowa sprzed pierwszej tury. Bosak mówił wówczas, że nie zagłosuje na Trzaskowskiego. - Wypowiedziałem takie słowa przed pierwszą turą, natomiast teraz jesteśmy po pierwszej turze i nie będę deklarował, do którego mi bliżej, bo żaden nie zasłużył na nasze poparcie - stwierdził. Później dodał, że to nie oznacza, iż zmienił zdanie, a "odmawia jego powtórzenia".

Krzysztof Bosak odniósł się do słów Adama Bielana za pośrednictwem Twittera. "Twierdzenie, że powiedziałem dzisiaj na kogo zagłosuję lub nie zagłosuję jest kłamstwem, panie europośle. Proszę nie dezinformować opinii publicznej korzystając ze swojego uprzywilejowanego dostępu do zawłaszczonych przez Was mediów publicznych" - napisał.

Twierdzenie, że powiedziałem dzisiaj na kogo zagłosuję lub nie zagłosuję jest kłamstwem, panie europośle @AdamBielan.



Proszę nie dezinformować opinii publicznej korzystając ze swojego uprzywilejowanego dostępu do zawłaszczonych przez Was mediów publicznych. https://t.co/SfhsmAdF0S — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 30, 2020

WIDEO - [PILNE] Samolot spadł na Bemowie w Warszawie. Strażacy odnaleźli czworo poszkodowanych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/grz/ polsatnews.pl