Wybory na wakacjach. Co zrobić, jeżeli druga tura przypada w czasie urlopu?

Od wtorku można zgłaszać się do urzędów gmin, aby dopisać się do spisu wyborców poza miejscem zamieszkania lub pobrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu. Formalności powinni dopełnić także ci wyborcy, którzy dopisali się do innego spisu 28 czerwca - na przykład w związku z urlopem - a w dniu drugiej tury będą już przebywać w innej miejscowości.

12 lipca odbędzie się druga tura głosowania w wyborach prezydenckich. Dla wielu osób oznacza to konieczność dopełnienia pewnych formalności, aby móc wziąć w niej udział. Dotyczy to m.in. turystów, którzy w tracie pierwszej tury wyborów byli na wakacjach i dopisali się do spisu wyborców w miejscu planowanego urlopu.

- Z automatu są oni dopisani do tego właśnie spisu wyborców na drugą turę wyborów, ale przecież urlop kiedyś się kończy. Jeżeli turyści wracają do swoich domów i 12 lipca będą chcieli zagłosować w miejscu swojego zameldowania, muszą pobrać specjalne zaświadczenie z urzędu, ale co ważne, z urzędu, do którego spisu wyborców byli dopisani właśnie na pierwszą turę wyborów - wyjaśniała reporterka Polsat News Anna Nosalska, która przyglądała się przebiegowi formalności w nadmorskim Rewalu, gdzie 28 czerwca głosowało bardzo wielu turystów.

Kolejki wczasowiczów ustawiły się we wtorek przed urzędami gminy w wielu miejscowościach turystycznych i tak też było od rana w Rewalu. - Turyści mówią, że byli trochę niedoinformowani i że sprawiło im to trochę kłopotu, ale na szczęście te wszystkie formalności poszły całkiem sprawnie - relacjonowała Nosalska.

W Rewalu turystów drugie tyle, co mieszkańców

W samym tylko Rewalu w pierwszej turze głosowania wzięło udział ponad 7 tys. osób, czyli dwa razy więcej, niż wynosi faktyczna liczba mieszkańców tej gminy. Do spisu wyborców dopisało się ponad 1,7 tys. osób. Teraz wszystkie te osoby - jeżeli chcą wziąć udział w drugiej turze wyborów 12 lipca, a wiedzą, że w Rewalu ich nie będzie - muszą przyjść do miejscowego urzędu po specjalne zaświadczenie, które umożliwi im głosowanie w dowolnym miejscu w kraju.

Od rana przed urzędem ustawiali się interesanci, głównie turyści, a to tylko pokazuje, że Polki i Polacy są niebywale zmobilizowani i udział w wyborach jest dla nich bardzo ważny.

- Już dzisiaj mieliśmy ponad 250 podań o wpisanie na listę wyborców do drugiej tury, czyli naprawdę zanosi się po raz kolejny na rekord frekwencji w gminie Rewal - przyznał w rozmowie z Nosalską Konstanty Oświęcimski, wójt gminy Rewal.

Na pobranie wspomnianego zaświadczenia mamy czas do piątku przed wyborami, czyli do 10 lipca, ale jest też drugi scenariusz. Jeżeli podczas pierwszej tury wyborów głosowaliśmy w swoim miejscu zamieszkania, ale druga tura wyborów zbiega się z naszym urlopem i wyjeżdżamy, możemy dopisać się do spisu wyborców odpowiedniego dla miejsca naszego urlopu. Możemy to zrobić drogą elektroniczną, przez rządową stronę gov.pl. Taki wniosek możemy złożyć do 7 lipca. Instrukcję złożenia wniosku można znaleźć tutaj.

Głosowanie za granicą



W niektórych krajach, m.in. we Włoszech, z powodu pandemii wybory odbywają się wyłącznie korespondencyjnie. Szczegóły przebiegu głosowania w drugiej turze wyjaśniała Urszula Rzepczak, korespondentka Polsat News w Rzymie.

- Jeżeli wyborca w pierwszej turze otrzymał pakiet wyborczy drogą pocztową, to po prostu czeka na kolejny pakiet, który powinien dotrzeć jak najwcześniej przed drugą turą. Jeśli odbierał pakiet osobiście, przed drugą turą również musi to uczynić osobiście. Jeśli chce zmienić sposób odbioru pakietu, powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie ambasadę i wysłać specjalne oświadczenie - tłumaczyła Rzepczak.

Jak zaznaczyła, dostarczenie pakietu do ambasady również odbywa się albo drogą pocztową, albo osobiście. - Termin odesłania pakietu to 10 lipca, to jest ten moment, do którego ambasada powinna otrzymać odesłane czy też odniesione pakiety. Koperty mają być dostarczone albo pracownikom, albo wrzucone do specjalnej skrzynki pocztowej - przekazała korespondentka.

Do obwodów zagranicznych już się nie dopiszemy

Osoby, które nie brały udziału w pierwszej turze głosowania, ale chciałyby zagłosować w drugiej, nie będą już miały możliwości dopisania się do listy wyborców w obwodach zagranicznych; termin składania takich wniosków upłynął we wtorek o północy.

"Łącznie do spisów wyborców za granicą przed II turą wpisało się ponad 140 tys. nowych wyborców" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Łącznie do spisów wyborców za granicą przed II turą wpisało się ponad 140 tys. nowych wyborców (w sumie w spisach jest aktualnie ok. 516 tys.).



Poza e-wyborami, dostępne były inne formy (e-mail, ustnie, pisemnie, telefaks) umożliwiające rejestrację.



