Jak wziąć udział w wyborach poza miejscem zamieszkania? [INSTRUKCJA]

Tegoroczne wybory prezydenckie wyznaczono na pierwszy weekend wakacji, dlatego wielu z nas będzie chciało głosować poza miejscem stałego zamieszkania. W związku z epidemią rozszerzono także prawo do głosowania korespondencyjnego. Wyjaśniamy krok po kroku, jak dopełnić niezbędnych formalności przez internet i mieć pewność, że zdążymy to zrobić na czas.

Jeżeli wiemy, że w dniu pierwszej tury wyborów - czyli 28 czerwca - będziemy przebywać poza gminą, w której jesteśmy zameldowani na stałe, powinniśmy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu w miejscu czasowego pobytu. Należy jednak pamiętać, że czym innym jest wniosek o dopisanie do spisu wyborców, a czym innym wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Ten pierwszy dotyczy tylko najbliższych wyborów i opiera się na naszej deklaracji, natomiast ten drugi powoduje wpisanie do innego rejestru na stałe, a więc należy odpowiednio udokumentować długotrwały pobyt poza miejscem zameldowania.

Jak zweryfikować tożsamość w sieci?

Aby skorzystać z usługi online, należy posiadać "profil zaufany", podpis kwalifikowany lub e-dowód. Są one niezbędne do zweryfikowania tożsamości osoby składającej wniosek przez internet.

"Profil zaufany" możemy założyć na kilka sposobów. Aktualnie usługa ta znajduje się w ofercie większości dużych banków. Formalności związane z założeniem i autoryzacją profilu dopełniamy w serwisie bankowości internetowej. Później do "profilu zaufanego" logujemy się w taki sam sposób, jak do konta internetowego. Podpisanie dokumentu elektronicznego zatwierdzamy taką samą metodą weryfikacji, z jakiej korzystamy przy zatwierdzaniu przelewów.

Jeżeli nie masz konta internetowego, sprawdź, jak inaczej możesz założyć "profil zaufany".

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do innego spisu na najbliższe wybory należy złożyć tutaj. Po kliknięciu przycisku "Złóż wniosek" zostaniemy przeniesieni na stronę logowania - tam właśnie logujemy się za pomocą "profilu zaufanego" lub innego dostępnego wariantu.

polsatnews.pl

Po zalogowaniu musimy zaznaczyć odpowiedzi na kilka pytań, które pozwolą na wygenerowanie odpowiedniego wniosku. Aby dopisanie do spisu wyborców było możliwe, należy wskazać adres pobytu w dniu wyborów. Na tej podstawie system ustala, do którego urzędu zostanie skierowany wniosek.

polsatnews.pl

Na kolejnym etapie należy wskazać, czy jesteśmy wpisani do rejestru wyborców w miejscu zameldowania, czy w przeszłości na podstawie odrębnego wniosku zostaliśmy wpisani na stałe do innego rejestru.

Następnie weryfikujemy poprawność naszych danych osobowych i kontaktowych, które umożliwią kontakt ze strony urzędu, jeżeli przy rozpatrywaniu naszego wniosku wystąpią jakiekolwiek utrudnienia.

Kolejny ekran wyświetli nam podgląd wniosku, który następnie należy podpisać wybraną metodą po kliknięciu przycisku "Podpisz i wyślij".

polsatnews.pl

Informację o rozpatrzeniu wniosku otrzymamy na podany adres mailowy. Wniosek należy złożyć do 23 czerwca, ale urzędy zachęcają, by nie czekać z tym na ostatnią chwilę.

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców

Wpis do rejestru wyborców oznacza zmianę miejsca głosowania na stałe. W tym wypadku należy zatem udokumentować długotrwały pobyt poza adresem zameldowania. Poszczególne urzędy mogą akceptować rozmaite dokumenty, najczęściej jednak jest to umowa najmu mieszkania, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT lub rachunki za usługi, które odbieramy pod adresem długotrwałego pobytu. Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje z największych miast.

Wniosek należy złożyć pod tym adresem. Jeżeli wnioskujemy o dopisanie do rejestru wyborców, musimy przygotować również skan dowodu osobistego.

polsatnews.pl

Proces składania wniosku wygląda bardzo podobnie jak w poprzednim przypadku. Tutaj jednak będziemy proszeni o załączenie odpowiednich plików. Na końcu składamy podpis elektroniczny lub autoryzujemy wniosek za pomocą "profilu zaufanego".

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

Głosowanie korespondencyjne

W związku z trwającym stanem epidemii w nadchodzących wyborach każdy obywatel ma prawo skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego. Wniosek można złożyć online pod tym adresem.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie (po 23 czerwca), może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca.

- Wyborcy otrzymają pakiety wyborcze do skrzynek najpóźniej do wtorku przed wyborami, czyli do 23 czerwca. Jeśli takiej skrzynki nie posiadają, bądź skrzynka nie spełnia wymogów, Poczta Polska pozostawi informację w drzwiach i wyborca będzie miał maksymalnie jeden dzień, aby odebrać pakiet wyborczy - przekazała Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

O szczegółach tej procedury pisaliśmy tutaj.

WIDEO - Biedroń: prezydent walczy z "ideologią LGBT", a nie walczy z przemocą w rodzinie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/zdr/ polsatnews.pl