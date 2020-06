Gigantyczny przelew od Gazpromu na konto PGNiG

Do 1 lipca 2020 r. Gazprom miał zwrócić PGNiG ok. 1,5 mld dolarów nadpłaty za gaz dostarczany po 1 listopada 2014 r. Zwrot nakazał wyrok trybunału arbitrażowego w Sztokholmie. We wtorek wieczorem rosyjski koncern poinformował, że "w pełni zwrócił" nakazaną kwotę.