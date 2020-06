Chciał zrobić miejsce dla śmigłowca LPR, przejechał dziecko. Usłyszał zarzuty

Ratownicy mieli udzielić pomocy mężczyźnie z cukrzycą, który zasłabł.

Na posesji, na której miał wylądować helikopter stały zaparkowane samochody. Kierowcy musieli jest przestawić. Miejsce interwencji zabezpieczała straż pożarna.

Jeden z kierowców potrącił dwuletnie dziecko. Nie wiadomo, w jaki sposób chłopiec znalazł się w pobliżu auta. Mimo szybko udzielonej pomocy, dziecka nie udało się uratować.

Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji. Dzielnicowy zatrzymał go w sąsiedniej wsi. We wtorek usłyszał zarzut. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie komentuje tej konkretnej sprawy, ale przypomina o podstawowej zasadzie, kiedy dochodzi do wypadku.

"Ważniejsze udzielanie pomocy"

- Rolą osoby wzywającej nie jest zabezpieczanie miejsca dla śmigłowca. Ważniejsze jest, żeby takie osoby udzielały pierwszej pomocy osobie poszkodowanej - tłumaczy Łukasz Chalupka, pilot LPR.

Oznacza to, że mężczyzna nie musiał przestawiać samochodu we własnym zakresie. To pilot podejmuje decyzję o miejscu lądowania.

- Śmigłowiec ląduje tam, gdzie pilot uzna, że jest bezpiecznie i jak najbliższej poszkodowanego - mówi Ireneusz Woliński z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest wzywane do pomocy średnio 30 razy dziennie.

Dokładne przyczyny zdarzenia z niedzieli bada policja w Śremie.

prz/ml/ Polsat News, polsatnews.pl