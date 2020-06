Policjant spowodował kolizję i się nie zatrzymał. Chwilę później potrącił strażaka

W ciągu jednej nocy, kierowca osobowego volkswagena doprowadził do dwóch kolizji drogowych. Mężczyzna najpierw najechał na tył bmw w Jareniówce (Podkarpackie), a następnie uderzył w drzwi terenowego nissana niedaleko wsi Opacie. Co więcej, przy drugiej próbie ucieczki mężczyzna potrącił strażaka. Okazało się, że pirat drogowy... to policjant.