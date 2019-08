"Masz zwierzaka? Miej zasady". Ruszyła kampania edukacyjna dotycząca podróży z pupilami

Co drugi Polak jest posiadaczem zwierzęcia domowego - wynika z badań Kantar Public. Eksperci przyznają, że podróżowanie z nimi jest coraz popularniejsze. Swojego pupila na urlop zabiera nawet 2/3 Polaków. Nie wszyscy z nich są świadomi, jak prawidłowo przewozić zwierzę w aucie, a przepisy nie precyzują tej kwestii.

Regulacje dotyczące ich transportu opierają się jedynie na interpretacji przepisu mówiącego o zakazie używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osobom znajdującym się w aucie oraz poza nim.

"To duża odpowiedzialność"

Akcja ma na celu poszerzenie wiedzy na temat praktyk zapewniających bezpieczeństwo podróżowania ze zwierzętami.

- Posiadanie zwierzaka to duża odpowiedzialność, zarówno na co dzień, jak i w czasie urlopu. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, nieprzestrzeganie zasad jazdy samochodem ze zwierzętami może okazać się bardzo niebezpieczne - wyjaśnia Agnieszka Zabrocka, wiceprezes Fundacji Głosem Zwierząt, partnera merytorycznego akcji.

Postoje, pasy i alarmowy telefon

Pomysłodawcy opublikowali 10 zasad, które powinien przestrzegać każdy podróżujący z czworonogiem autem. Ich respektowanie ma sprawić, że zarówno zwierzę, jak i opiekun przyjemnie spędzą tych kilka godzin w drodze.

1. Nie przewoź zwierząt "luzem" w samochodzie - zwierzęta powinny zawsze być wożone w transporterkach lub w odpowiednich uprzężach/pasach

2. Przygotuj przestrzeń przeznaczoną dla psa lub kota w sposób zapewniający równe, ale miękkie, wygodne i stabilne podłoże - w ten sposób zwiększysz komfort swojego zwierzaka

3. Nie hamuj ostro - zwierzę ma mniejszą masę od ciebie, gwałtowne hamowanie może być dla niego bardzo stresujące, a dla ciebie niebezpieczne

4. Pamiętaj, że zwierzęta też mają swoje potrzeby fizjologiczne - zadbaj o to, robiąc co jakiś czas postoje

5. Zadbaj o bezpieczeństwo twojego pupila na MOP-ie. Przed wyjściem z samochodu zapnij go na smycz, nie pozwól biegać bez opieki - może wpaść pod inny samochód lub uciec na jezdnię. Parking to też najodpowiedniejsze miejsce by dać mu pić

6. Nie pozostawiaj zwierząt samych w nagrzanym samochodzie - podobnie jak u człowieka, łatwo o przegrzanie, czy odwodnienie

7. Pamiętaj, że zwierzęta też czasem cierpią na choroby lokomocyjne - obserwuj ich zachowanie i reaguj

8. Nie słuchaj w czasie jazdy głośnej muzyki - to może dodatkowo stresować zwierzaka

9. Nie puszczaj na niego nawiewu/klimatyzacji - zwierzęta mają wrażliwe uszy i łatwo u nich o zapalenie

10. Gdy zauważysz błąkające się po autostradzie zwierzę - zadzwoń do Centrum Zarządzania Autostradą (61 83 83 112) lub zgłoś to obsłudze Infolinii (+48 800 022 242)

"Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowa się nasz pupil"

W okresie wakacji często słyszy się o porzuconych przy drodze psach. Niektóre sytuacje są spowodowane lekkomyślnością właścicieli nie przykładających należytej uwagi do czworonoga podczas postoju.

- Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowa się nasz pies czy kot w nowym dla siebie miejscu. Przed wyjściem z samochodu zapnijmy go na smycz. Na MOP-ie nie spuszczajmy go z uwięzi. Pomimo, że jesteśmy na parkingu nie zapominajmy, że miejsce to jest częścią bardzo ruchliwej autostrady. Jeśli nasze zwierzę się wystraszy lub ucieknie może narazić na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale również innych uczestników ruchu - mówi Krzysztof Gruszczyński z Obwodu Utrzymania Autostrady w Kotowie.

W ramach akcji "Masz zwierzaka? Miej zasady!", Autostrada Wielkopolska przygotowała film. Główną rolę odgrywają w nim podopieczni Fundacji Głosem Zwierząt. Wcielając się w role aktorów, pokazują o czym powinniśmy pamiętać, podróżując ze zwierzakami.

ac/msl/ polsatnews.pl