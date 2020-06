Głosowanie korespondencyjne za granicą w II turze. Do kiedy można się zgłosić

"Jeśli nie byłeś ujęty w spisie wyborców u konsula przed I turą, a chcesz głosować korespondencyjnie za granicą w II turze, możesz dopisać się do spisu do 29 czerwca 2020 r. do godziny 24:00" - poinformowało wieczorem na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W drugiej turze wyborów - 12 lipca - zmierzą się prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Dopisać się do spisu wyborców można za pomocą portalu ewybory.msz.gov.pl, pocztą elektroniczną, ustnie, pisemnie, telefaksem.

W I turze wyborów prezydenckich kandydat PiS Andrzej Duda zdobył 41,8 proc. głosów - wynika z sondażu Ipsos, zrealizowanego dla Polsatu, TVP i TVN, tzw. exit poll. Na drugim miejscu uplasował się kandydat KO Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,4 proc.

Rekordowe zainteresowanie

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk poinformował w środę 24 czerwca, że do głosowania w wyborach prezydenckich za granicą zarejestrowało się 387 tys. Polaków. - W wyborach 5 lat temu było to 197 tys., czyli o 200 tys. więcej osób zarejestrowało się - z tego 343 tys. zgłosiło chęć udziału w drodze korespondencyjnej w wyborach. Nigdy wcześniej zatem nie było tak dużej liczby osób zarejestrowanych jako chętni do udziału w wyborach i nigdy też do tej pory nie wyraziło chęci udziału w wyborach korespondencyjnych aż tylu naszych rodaków - dodał.

Zwracał też uwagę, że wyborca, który nie został ujęty w spisie wyborczym przed I turą, będzie mógł się dorejestrować na II turę. - Przy czym musi to zrobić do końca poniedziałku, czyli 29 czerwca do godz. 24 - podkreślił wiceminister.

