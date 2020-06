To nie będzie spokojna noc. Ostrzeżenia przed burzami

IMGW przed burzami z gradem ostrzega województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. W dwóch pierwszych wymienionych alerty mają najniższy, pierwszy stopień. W Lubelskiem i w północnej części Podkarpacia ostrzeżenia mają stopień drugi.

Na przeważającym obszarze Podkarpacia obowiązuje jednak najwyższy, trzeci stopień zagrożenia. IMGW prognozuje tam burze z opadami deszczu od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 100 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.

#IMGWlive 22:06



Nadal niespokojna sytuacja jest na południowym wschodzie, tam cały czas utrzymuje się stacjonarny układ burz. Stacja w Jaśle odnotowała sumę opadów sięgającą 86 mm.

Groźna sytuacja jest też w gminie Biecz w pow. gorlickim, gdzie zanotowano 51 mm opadu.#burze pic.twitter.com/eRo73bAPEi — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 27, 2020

Na Podkarpaciu, które zmaga się ze skutkami ostatnich nawalnych deszczów, możliwe są nagłe wezbrania rzek i potoków. W związku z tym ostrzegawcze SMS-y rozsyła mieszkańcom Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Podkarpacie walczy z wielką wodą. Prognozy nie są optymistyczne

Dane Państwowej Straży Pożarnej z godz. 21 mówią o 1872 interwencjach związanych z warunkami pogodowymi. 688 akcji przeprowadzono do tej pory na Podkarpaciu, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.

Jak podał st. kpt. Batorski, tylko od godz. 19 w wyniku nawalnych opadów w powiecie jasielskim odnotowano 150 strażackich akcji. Do ewakuacji osób z zalanych obszarów zadysponowano tam dwa śmigłowce z Policji i Straży Granicznej.

Strażacy do działań często wyjeżdżają również na Śląsku, gdzie jak dotąd odnotowano 596 interwencji. Lepiej jest w trzecim co do liczby akcji Mazowszu, gdzie przeprowadzono 143 interwencje.