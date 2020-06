Strażacy stracili wóz w powodzi. Jest reakcja premiera

"Sytuacja na Podkarpaciu jest trudna, a momentami dramatyczna, jak w przypadku utraty wozu przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Jawornik. Przed chwilą rozmawiałem z komendantem tej jednostki panem Damianem Budnikiem. Zdecydowałem o pilnym przekazaniu do Jawornika nowego wozu z puli 500 wozów zaplanowanych przez rząd w ramach modernizacji jednostek OSP w całej Polsce. Dziękuję dzielnym strażakom za ofiarną akcję ratunkową. Nie damy się żywiołowi." - napisał na Fa ebooku szef rządu.

W piątek po południu nad częścią woj. podkarpackiego przeszły gwałtowne ulewy. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach: rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i przemyskim. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze, szkoły, strażnice OSP, studnie. Tam, gdzie już ustąpiła widać ogromne zniszczenia.

Zanotowano ponad 400 interwencji Państwowej Straży Pożarnej oraz blisko 400 ewakuacji. W usuwaniu skutków gwałtownych opadów deszczu uczestniczą m.in. strażacy PSP i OSP oraz żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W związku z sytuacją powodziową na Podkarpaciu, w nocy z piątku na sobotę w Rzeszowie zebrał się sztab kryzysowy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Pomoc dla poszkodowanych

Szef rządu zadeklarował pomoc w sprzątaniu i w odbudowie zniszczonej infrastruktury.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że trwa szacowanie strat i najważniejsze jest zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców.

- Jest to sytuacja wyjątkowo trudna, wymaga szybkich działań. Chcemy pomóc w tej trudnej sytuacji rodzinom, które się w niej znalazły – powiedziała Maląg.

Poinformowała, że zasiłki będą wynosić do 6 tys. zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, do 20 tys. zł na remont oraz nawet do 200 tys. zł na odbudowę domu. Będą wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej.

Minister wskazała, że 4 mln zł trafi na pokrycie pierwszych strat. - Wsparcie na pewno będzie o wiele większe – zapewniła.

Kolejne ostrzeżenia

IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Ponadto dla trzech ostatnich regionów oraz Śląska obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla woj. lubelskiego i podkarpackiego. Prognozuje się tam opady deszczu wynoszące miejscami od 25 mm do 50 mm, a lokalnie do 60 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Z kolei alerty pierwszego stopnia wydano dla woj. pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i części woj. kujawsko-pomorskiego.

Synoptycy prognozują tam wystąpienie burz, z opadami deszczu wynoszącymi miejscami od 10 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Na terenach tych również może spaść grad.

