W Stanach Zjednoczonych runął kolejny pomnik. Trump: wstyd dla naszego kraju!

Materiał filmowy pokazujący zniszczenie pomnika gen. Pike'a został pokazany w programie informacyjnym telewizji ABC7.

Protestors just took down the only confederate statue in DC, of Albert Pike. History on Juneteenth. #DCProtest #BlackLivesMatter pic.twitter.com/FoQ1SwoEy4

Akcja obalenia posągu Pike'a (1809-1891) - amerykańskiego poety, dziennikarza, prawnika wojskowego i wolnomularza, a także uczestnika wojny meksykańsko-amerykańskiej i wojny secesyjnej - wzburzyła prezydenta USA Donalda Trumpa, który zarzucił na Twitterze waszyngtońskiej policji, iż "nie dopełniła swych obowiązków, dopuszczając do strącenia z cokołu i podpalenia pomnika".

"Ci ludzi powinni być natychmiast aresztowani" - napisał Trump. "Jaki wstyd dla naszego kraju!" - dodał.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser