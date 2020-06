Cisza wyborcza. Policja podsumowuje pierwszy dzień

Cisza wyborcza obowiązuje od północy z piątku na sobotę do zakończenia wyborów prezydenckich, które mają się rozpocząć w niedzielę o godz. 7. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się tego dnia o godz. 21.

Według informacji KGP z sobotniego wieczoru, jak dotąd cisza wyborcza w kraju przebiega spokojnie. Doszło jedynie do pojedynczych incydentów, o których st. asp. Szubska mówiła wczesnym popołudniem. Związane one były głównie ze zrywaniem plakatów i zaklejaniem twarzy kandydatów, a odnotowano je m.in. na Podlasiu, Katowicach i Warszawie.

Do późnego popołudnia żadnych przypadków naruszenia ciszy wyborczej nie odnotowała także Państwowa Komisja Wyborcza, o czym powiedział jej rzecznik Tomasz Grzelewski. - Na razie wszystko przebiega spokojnie - zaznaczył.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje PKW, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi, oklejony pojazd może natomiast stać. Agitować nie wolno także w internecie.

Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Można natomiast zachęcać do pójścia do urn wyborczych.