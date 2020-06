300 osób w kwarantannie. Po wizycie w klubie nocnym

Jak przekazał urząd nadzoru sanitarnego, zainfekowany mężczyzna odwiedził klub 21 czerwca, a cztery dni później otrzymał pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2. Od tego czasu zakażonych zostało pięciu innych gości klubu.

Kluby nocne w Szwajcarii wznowiły działalność od początku czerwca, ale są zobligowane do rejestrowania wszystkich swoich gości. Władze sanitarne poinformowały, że jeśli dojdzie do kolejnych masowych zakażeń, to konieczne będzie rozpatrzenie możliwości ponownego zamknięcia klubów.

ZOBACZ: Plan na otwarcie dyskotek. Kawałek parkietu dla każdego

Liczba dziennie notowanych przypadków Covid-19 w Szwajcarii wzrosła w tym tygodniu z 18 w poniedziałek do 69 w sobotę, co jest najwyższym wynikiem od 4 maja. Łącznie infekcję zdiagnozowano u 31 555 osób, z których 1962 zmarły.