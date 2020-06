Koronawirus nie słabnie w wakacje. W Polsce przybywa zakażonych i zmarłych

"Mamy 285 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia" - podało Ministerstwo Zdrowia w piątek. Najwięcej przypadków odnotowano na Śląsku, gdzie było ich 95 oraz w woj. mazowieckim, gzie nowych chorych jest 45.

Nowe przypadki koronawirusa

Nowe przypadki pochodzą także z województw: wielkopolskiego (35), łódzkiego (20), dolnośląskiego (18), małopolskiego (17), podlaskiego (15), podkarpackiego (14), warmińsko-mazurskiego (9), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (3), pomorskiego (3), opolskiego (3), świętokrzyskiego (2), lubuskiego (1).

Zmarło kolejnych 17 osób

Resort zdrowia poinformował o śmierci 17 osób zakażonych COVID-19.

Łącznie ponad 33 tysiące chorych

"Z uwagi na pięć błędnie zaraportowanych przypadków zakażenia przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi oraz cztery przez WSSE Warszawa, odejmujemy je ze statystyk" - podało ministerstwo. Liczba wszystkich zakażonych dotąd koronawirusem wzrosła w Polsce do 33 tys. 395 osób. Nie żyje 1429 chorych. Większość z nich miała choroby współwystępujące.

Prawie 20 tys. chorych wyzdrowiało z koronawirusa

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że liczba łóżek zajętych przez chorych na COVID-19 wynosi 1933. W szpitalach zajętych jest także 77 respiratorów. Resort zdrowia podał w piątek, że kwarantanną objętych jest 91 tys. 461 osób. Z kolei nadzór sanitarno-epidemiologiczny nałożono na 16 tys. 728 osób. Wyzdrowiało 19 tys. 218.

Ponad 25 tys. testów na COVID-19

W czwartek po południu ministerstwo podało, że laboratoria przebadały dotąd 1 mln 424 tys. 843 próbki pobrane od 1 mln 278 tys. 454 osób. W ciągu jednej doby wykonano ponad 25,1 tys. testów.

Koronawirus nad Bałtykiem. Wyniki testów wczasowiczów

U czterech osób spośród przebywających na kwarantannie w ośrodku wypoczynkowym w Rewalu (woj. zachodniopomorskie) stwierdzono zakażenie koronawirusem. Zakażeni to turyści ze Śląska. Pozostałe osoby będą mogły wrócić do domów.

ZOBACZ: Koronawirus nad Bałtykiem. Są wyniki testów wczasowiczów

Na początku tygodnia ok. 50 osób z ośrodka wypoczynkowego poddanych zostało kwarantannie. Zamknięta została część ośrodka wypoczynkowego, osoby objęte kwarantanną przebywały w jednym z budynków.

Minister edukacji: lekcje w szkołach od września

1 września uczniowie wrócą do szkół, a studenci 1 października wrócą na uczelnie - poinformował w czwartek premier. W piątek szerzej poinformował o tym minister edukacji Dariusz Piontkowski. Szef rządu uzasadniał, że pozwala na to obecnie sytuacja epidemiczna.

ZOBACZ: Kiedy dzieci wrócą do szkół? Premier wskazał termin

Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że czas wakacji "dyrekcje, organy prowadzące, wykorzystają do tego, żeby przygotować się we właściwy sposób od strony operacyjnej". Przekonywał, że sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą, ale jego gabinet podchodzi "z pokorą" do samej epidemii.

Światowa pandemia zaczęła się w Chinach

Zapalenie płuc zwane COVID-19 rozpoznano w Chinach pod koniec 2019 r. Wskutek gwałtownego nasilenia liczby przypadków Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła stan pandemii. W Polsce pacjenta "zero" zdiagnozowano w marcu, to wtedy rząd wprowadził rygorystyczne obostrzenia, m.in. zamknięto większość sklepów i zakazano wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie większość z nich jest cofnięta.

ZOBACZ: Druga fala epidemii koronawirusa w Korei Płd. Nadeszła szybciej niż przewidywano

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

