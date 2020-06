Uczniowie wrócą do szkół, studenci na uczelnie. Deklaracja premiera

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim premier przyznał, że do epidemii koronawirusa podchodzi z "ogromną pokorą".

Powrót do szkół we wrześniu?

- Ale dzisiaj mogę też z pewną radością powiedzieć, że 500-600 osób dziennie zdrowieje, a ok. 300 zapada na koronawirusa, dlatego jest coraz lepiej – powiedział. W ciągu tego tygodnia wyzdrowiało 3520 osób, a 2279 zachorowało.

ZOBACZ: Premier: Trzaskowski razem z Tuskiem zabrali OFE

Dopytywany, czy we wrześniu uczniowie wrócą do stacjonarnych zajęć w szkołach, odparł: "Na dzisiaj nasze plany są takie, że 1 września dzieci i młodzież wracają do szkół, 1 października studenci wracają na uczelnię".

WIDEO: premier Mateusz Morawiecki w "Gościu Wydarzeń"

Przygotowania MEN

Dla blisko 4,3 mln uczniów w całym kraju w piątek zakończyło się rok szkolny. Blisko 384,9 tys. uczniów klas pierwszych szkół podstawowych odebrało swoje pierwsze świadectwa szkolne. Nie odbyły się jednak tradycyjne akademie i uroczystości szkolne.

Rzeczniczka resortu edukacji Anna Ostrowska przekazała we wtorek, że resort pracuje nad udoskonaleniem narzędzi on-line do nauki zdalnej po to, by nauczyciele i dyrektorzy mogli z nich korzystać w ramach uzupełnienia tradycyjnych metod pracy. - Rozwijamy platformę edukacyjną epodreczniki.pl, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Wprowadzamy nowe funkcjonalności tak, aby dostosować to narzędzie do potrzeb szkół - podkreśliła.

ZOBACZ: Arkusze maturalne leżały na ulicy. Poczta Polska zabiera głos

Dodała, że platforma epodreczniki.pl była i jest rozwijana niezależnie od epidemii. - Informacje o udostępnieniu platformy i o możliwości jej wykorzystywania były przekazywane szkołom już od września 2019 r. Wykorzystywanie platformy epodreczniki.pl i zgromadzonych na niej zasobów zostało też uwzględnione w projekcie "Lekcja:Enter", w ramach którego do 2023 roku zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli - zauważyła. Poinformowała, że zakres szkolenia obejmuje m.in. tworzenie własnych lub wykorzystywanie w procesie kształcenia dostępnych w internecie zasobów i narzędzi edukacyjnych.

W związku z epidemią od 12 marca w szkołach i przedszkolach w całej Polsce zostały zawieszone stacjonarne zajęcia. Od 25 marca wprowadzono obowiązkowe kształcenie na odległość i w takim trybie szkoły mają pracować do końca zajęć dydaktycznych, czyli do 26 czerwca. Częściowo wznowiono działalność przedszkoli, umożliwiono udział w zajęciach uczniom klas I-III szkół podstawowych i konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

WIDEO - Biegły sądowy o możliwych przyczynach wypadku autobusu w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/luq/ Polsat News, PAP