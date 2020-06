"Czas by Kaczyński zajął się wnukami". Tanajno chce pozbyć się polityków po 65. roku życia

- W Polsce brakuje emerytury politycznej. Czas, by tacy ludzie jak Jarosław Kaczyński czy Grzegorz Schetyna (57 lat) zajęli się wnukami - powiedział w Gdyni Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta. Zapowiedział rozpoczęcie zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturze, która "odbierze bierne prawo wyborcze osobom po 65. roku życia".

Tanajno zaproponował "wprowadzenie cenzusu wiekowego, zakładającego, że osoba po 65. roku życia utraci prawo wyborcze". Jego zdaniem to odświeżyłoby polską politykę.

- Polecam analizę wieku polityków, którzy są najbardziej negatywnie postrzegani przez Polaków - przekazał ostatniego dnia kampanii wyborczej.

Zapewnił, że jako prezydent będzie taki projekt forsował w Sejmie, bo "pomoże on przywrócić normalność i pomoże wrócić na ścieżkę dobrobytu".

- Czas by młodzi Polacy mieli więcej do powiedzenia, by starsze osoby odpoczywały, a nie zajmowały się regulowaniem życia Polaków - dodał.

W piątek w "Graffiti" przejście na emeryturę po wyborach Jarosława Kaczyńskiego wykluczył szef MON Mariusz Błaszczak.

W Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu ma każdy obywatel polski, który w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów to 30 lat. Nie ma za to górnej granicy wieku, po przekroczeniu którego nie można kandydować.

