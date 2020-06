Koronawirus na maturze. Ponad 30 osób objętych kwarantanną

Jak poinformował portal dzienniklodzki.pl, w środę wieczorem sanepid w Wieluniu otrzymał dodatni wynik badania na koronawirusa u nauczyciela jednej z miejskich szkół. Okazało się, że zasiadał on w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów maturalnych w Zespole Szkół nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącym.

Oczekiwanie na wyniki testów



Kwarantanną zostały objęte osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonym. W zespole szkół to 26 uczniów i dwoje nauczycieli z kolei w liceum - troje uczniów i jeden nauczyciel.

Część z uczniów ZS nr 1 z ma przed sobą kolejne egzaminy maturalne. To, czy będą mogli do nich podejść w następnym tygodniu zależy od wyników przeprowadzonych testów na obecność koronawirusa. Już teraz wiadomo, że jeden z uczniów objętych kwarantanną nie przystąpi do egzaminu w piątek - z geografii lub z historii sztuki.

Testy na obecność koronawirusa mają być przeprowadzone w piątek. Ich wyniki mogą być znane już kolejnego dnia, najpóźniej zaś - w poniedziałek.

"Zakażony koronawirusem nauczyciel to pracownik Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu. Tam jednak od dawna pracował on zdalnie i nie miał kontaktu z personelem ani z uczniami" - przekazał "Dziennik Łódzki".

emi/bas/ "Dziennik Łódzki"