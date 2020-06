Ostrzeżenia przed burzami na południu kraju

Jak informuje IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może padać grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

IMGW-PIB wydał #ostrzeżenia meteorologiczne 2°(podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie) i 1°(dolnośląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie) przed burzami z gradem. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 60mm oraz porywami wiatru do 90km/h pic.twitter.com/cVWLl8PJDN — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 26, 2020 IMGW ostrzega także przed burzami z gradem w woj. opolskim, dolnośląskim, woj. kujawsko-pomorskim, a także dwóch powiatach woj. pomorskiego: człuchowskim i chojnickim. Tam obowiązuje alert pierwszego stopnia. Instytut prognozuje tam wystąpienie burz z opadami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Tam również może padać miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz także wynosi 80 proc. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

dk/ PAP, polsatnews.pl