300 zł "na szkolną wyprawkę". Sprawdź, kiedy można składać wnioski

- Realizowany od kilku lat program "Dobry start" został zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Od 1 lipca rodzice po raz kolejny będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka - powiedziała wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

Wiceminister przypomniała także, że w tym roku nie trzeba składać wniosków w programie "Rodzina 500 plus", ponieważ na podstawie wniosków składanych w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r. Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu.

Socha podkreśliła, że wszystkie programy, które zostały wprowadzone przez rząd w poprzedniej kadencji - w tym "Rodzina 500 plus" i "Dobry start" - będą utrzymane i nie są w nich planowane żadne zmiany.

"Dzięki 500+ Polacy wracają do kraju"

- One się cieszą ogromnym powodzeniem. Sądzę, że program 500 plus ma też duży wkład w to, że Polacy wracają do kraju. Miałam w ostatnim tygodniu wideospotkanie z Polkami mieszkającymi na Wyspach Brytyjskich, rozmawiałyśmy o tym, jak to jest wychowywać dzieci w Wielkiej Brytanii. Większość pań, z którymi rozmawiałam, planuje w jakimś konkretnym horyzoncie czasowym powrót do Polski - powiedziała wiceminister.

Dodała, że kończą się również prace nad strategią demograficzną, w której rząd chce "bardzo szeroko podejść do wspierania rodzin i tworzenia dobrych warunków do wychowywania dzieci w Polsce". - Będziemy chcieli nadal tworzyć dobrą atmosferę wokół rodzin - stwierdziła.

ZOBACZ: Koniec roku szkolnego. "Naznaczony epidemią". Rozdanie świadectw bez uroczystości

- Pan prezydent Andrzej Duda w karcie rodziny wskazał kilka obszarów, w których chcemy wspierać rodzinę. Zwracam uwagę na punkt dotyczący rynku pracy przyjaznego rodzinom - w tym obszarze udało nam się sporo osiągnąć przy okazji pandemii, mam na myśli skokowe upowszechnienie pracy zdalnej. Będziemy chcieli z tego doświadczenia korzystać i do tego zachęcać - wskazała wiceminister Socha.

"Dobry start" do 20. roku życia

Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub w listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Program nie obejmuje również studentów.

WIDEO - Tajemnicze okoliczności śmierci znanego dziennikarza. Szpital powiadomił prokuraturę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP