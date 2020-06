Wypadek autobusu w Warszawie. Gigantyczne korki

Trasa S8 jest zablokowana od węzła Marymoncka aż do miejsca wypadku. Utrudnienia występują także na ulicach Bielan. Od strony Targówka utrudnienia na S8 od skrzyżowania z ul. Wysockiego. - Omijajmy ten odcinek drogi, a najlepiej omijajmy most Grota. Jeśli musimy już jechać tą nitką, to proszę, skupmy się na drodze i nie rozglądajmy się na boki - apelował do kierowców nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik KSP. ZOBACZ: Wypadek autobusu w Warszawie. Ekspert o możliwych przyczynach Utrudnienia potrwają kilka godzin. - Ta część trasy jest wyłączona z ruchu. Autobusy, które jadą na lewy brzeg Wisły są kierowane na Most Marii Skłodowskiej-Curie albo Most Gdański. W kierunku Pragi ruch odbywa się normalnie - powiedział w Polsat News Tomasz Kunert, rzecznik ZTM. Maps Google

W związku z zablokowanym przejazdem północną jezdnią trasy S8 (Aleja Armii Krajowej na wys. Wybrzeża Gdyńskiego) w kierunku zachodnim, autobusy linii: 112, 114, 132, 134, 156, 186, 326, 414, 518, 705, 735, E-9, kierowane są na następujące trasy objazdowe:

Linie 112, 132, 134, 156, 414, E-9 w kierunku: KAROLIN, METRO MARYMONT, METRO MŁOCINY, SZCZĘŚLIWICE ulicami: TORUŃSKA – Modlińska – Al. Pułkownika Kuklińskiego – Most Marii Skłodowskiej-Curie – Wybrzeże Gdyńskie – AL. ARMII KRAJOWEJ i dalej do własnych tras. Linia 114 w kierunku: MŁOCINY-UKSW ulicami: MODLIŃSKA – Jagiellońska – Rondo "Starzyńskiego" – Most Gdański – Słomińskiego – Rondo "Radosława" – Al. Jana Pawła II – BRONIEWSKIEGO i dalej do własnej trasy.

Linia 118 w kierunku: METRO POLITECHNIKA ulicami: MODLIŃSKA – Jagiellońska – Rondo "Starzyńskiego" – Most Gdański – Szymanowska – Sanguszki – WYBRZEŻE GDAŃSKIE i dalej do własnej trasy. Linie 186, 326, 705, 735 w kierunku: SZCZĘŚLIWICE, METRO MARYMONT ulicami: MODLIŃSKA – Jagiellońska – Rondo "Starzyńskiego" – Most Gdański – Słomińskiego – Rondo "Radosława" – Ks. Jerzego Popiełuszki – SŁOWACKIEGO i dalej do własnych tras. Linia 518 w kierunku: PLAC TRZECH KRZYŻY ulicami: MODLIŃSKA – Jagiellońska – Rondo "Starzyńskiego" – Most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – BONIFRATERSKA i dalej do własnej trasy.

Autobus spadł z mostu

Do zdarzenia doszło ok. godz. 12:30. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych, w tym trzy osoby ciężko. Nieopodal trasy lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował do szpitala jedną ranną osobę.

- Autobus przegubowy, także przód autobusu spadł ze ślimaka, reszta została na górze - tłumaczył st. kpt. Michał Konopka z KM PSP w Warszawie.

- Na miejscu działa 10 zespołów naziemnych i jeden zespół lotniczy - przekazała Anna Smereka z warszawskiego pogotowia ratunkowego Meditrans.

prz/ polsatnews.pl