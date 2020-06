Trzaskowski: budowa elektrowni atomowej powinna być przedmiotem debaty

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zorganizował konferencję prasową w Ostrołęce, na tle rozpoczętej, ale nie dokończonej elektrowni Ostrołęka C.

- Chcę jasno powiedzieć, to nie może tak wyglądać. Rząd powinien jasno odpowiedzieć na pytania co tutaj będzie, czy ta inwestycja w innej formule będzie kontynuowana, czy nie. Jeżeli rząd na te pytania nie odpowie, będziemy mieli plan, jak to miejsce zagospodarować tak, by przede wszystkim służyło Ostrołęce - mówił Trzaskowski.

Przekonywał, że rząd proponuje inwestycje "nie mające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem".

Trzaskowski zwrócił uwagę, że prezydent Andrzej Duda w USA podpisał wstępne porozumienia dotyczące budowania w Polsce elektrowni atomowej. - Trzeba jasno postawić pytania, co to są za technologie. I przede wszystkim postawić pytania, czy decyzja o budowaniu elektrowni atomowej nie powinna być przedmiotem debaty ze społeczeństwem - powiedział kandydat.

- Obawiam się, przy zdolności tego rządu do realizacji takich inwestycji może się to skończyć dokładnie tak jak w Ostrołęce - dodał.