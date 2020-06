Duda: dzięki amerykańskim inwestycjom mamy m.in. dodatkowe miejsca pracy

Prezydent Andrzej Duda pytany m.in. o deklaracje firmy Google, która "zainwestuje w Polsce ponad 2 mld dolarów" (przekazał tę informację po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu), odparł, że inwestycja ta jest efektem przyjaźni polsko-amerykańskiej.

Google deklaruje ogromną inwestycję w Polsce

- Nieco ponad miesiąc temu wielka firma amerykańska Microsoft ogłasza, że zainwestuje miliard dolarów w Centrum Gromadzenia i Przetwarzania Danych, a więc najnowocześniejsze technologie informatyczne, cyfrowe. W tej chwili Google - kolejna gigantyczna amerykańska firma o światowym zasięgu działania, też deklaruje ogromną inwestycję w Polsce, dwukrotnie większą. Jestem z tego bardzo zadowolony - powiedział prezydent w wywiadzie dla TVP Info.

Dodał, że "od kiedy Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i od kiedy datuje się obecność wojsk NATO i amerykańskich w naszym kraju, obroty handlowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi wzrosły o 50 proc.".

ZOBACZ: Trump stoi obok siedzącego prezydenta Polski. Odwrotna sytuacja wzbudziła kiedyś kontrowersje

- Ktoś pyta: no dobra, ale my kupujemy gaz skroplony od Stanów Zjednoczonych. Tak, to prawda. W ramach dywersyfikacji gazu mamy dobrą cenę wynegocjowaną ze Stanami Zjednoczonymi na zakup gazu i kupujemy go od Stanów Zjednoczonych, ale mamy także amerykańskie inwestycje w naszym kraju - zaznaczył prezydent.

"Mamy miejsca pracy, mamy nowoczesną technologię"

Dzięki temu - jak wskazał - "mamy miejsca pracy, mamy nowoczesną technologię, która do Polski przychodzi, mamy świetne zaplecze dla polskich młodych inżynierów, informatyków, którzy mogą się tam rozwijać". - Współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi, współpraca pomiędzy mną a panem prezydentem Donaldem Trumpem układa się tak, dlatego, że my w bardzo podobny sposób, wręcz taki sam sposób, postrzegamy swoje obowiązki prezydenckie - podkreślił Andrzej Duda.

Wyraził nadzieję, że współpraca miedzy Polską a USA będzie się pogłębiała. Przypomniał, że obowiązuje już ruch bezwizowy, który - jak ocenił - "jest wielkim dorobkiem ostatnich lat".

Prezydent był także pytany o Fundusz Trójmorza i zobowiązanie władz USA do wpłacenia na ten cel do miliarda dolarów. "Ten miliard dolarów to są pieniądze, które popłyną do Funduszu Trójmorza i to kraje Trójmorza wspólnie zdecydują, na co te pieniądze będą przeznaczone. Oczywiście Stany Zjednoczone także będą o tym współdecydować" - zaznaczył prezydent.

WIDEO - Zginęli, bo "nie żałowali za grzechy". Znaleziono zmasakrowane ciała ciężarnej i pięciorga dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ PAP