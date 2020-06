Polski maratończyk wracał ze zgrupowania pustym samolotem

Fotografie wzbudziły zachwyt internatów

"Możesz biegać, mnóstwo miejsca nasz na trening w trakcie lotu" - napisał jeden z użytkowników.

"Udało się siedzenie położyć nawet. I nikt z tylu nie marudził" - skomentowała internautka.

"Na bogato, własny samolot!" - stwierdził kolejny komentujący.

Yared Shegumo jest wicemistrzem Europy w maratonie, wygrał 35. PZU Maraton Warszawski w 2013 roku i tryumfował w Maratonie Łódzkim w 2014 roku. W 2014 roku zajął drugie miejsce w maratonie na 22. Lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Zurychu.

Yared Shegumo urodził się w 1983 roku w stolicy Etiopii Addis Abebie. W 1999 roku po przyleciał do Polski na mistrzostwa świata kadetów w lekkoatletyce. By uniknąć poboru do armii zdecydował się zostać w Polsce i tutaj trenować. We wrześniu 2003 roku przyjął polskie obywatelstwo. Można spotkać go podczas treningów m.in. w Lesie Kabackim w Warszawie.