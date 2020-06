Koronawirus nad Bałtykiem. Małżeństwo skłamało w ankiecie

Mimo że pogoda w Rewalu sprzyja plażowaniu i kąpieli w Bałtyku, ponad pięćdziesiąt osób z jednego ośrodka wypoczynkowego nie może skorzystać z atrakcji. Trafili na kwarantannę i nie mogą opuścić hotelu przez kilka najbliższych dni.

W swoich pokojach zostaną do czasu, aż przejdą badania na obecność koronawirusa i uzyskają negatywny wynik testu.

"Szlaban" na wychodzenie z ośrodka nie dotyczy jedynie balkonów i to one stały się jedyną możliwością, by turyści zaczerpnęli chociaż odrobiny słońca.

Myśleli, że to serce, a to koronawirus

Osoby na kwarantannie pochodzą głównie ze Śląska, wśród nich są również dwie osoby z personelu. Wszyscy są wstrząśnięci, ponieważ źródłem ewentualnego zakażenia jest starsze małżeństwo, które przed wyjazdem na urlop ukryło w specjalnej ankiecie, że miało kontakt z osobą chorą na Covid-19, czyli ich synem.

Infekcję u pary wykryto w niedzielę, gdy kobiecie zaczęły doskwierać duszności oraz ból w klatce piersiowej. Wezwani na miejsce ratownicy podejrzewali u niej problemy z sercem, lecz niebawem okazało się, że to koronawirus. Nosicielem był również jej mąż.

Para trafiła na oddział zakaźny szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, a kwarantanną objęto wszystkich, którzy jechali z nimi jednym autobusem.

