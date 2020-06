Premier: nieudolność, kłamstwo, lenistwo to drugie imiona PO i Rafała Trzaskowskiego

Mateusz Morawiecki na spotkaniu z działaczami i sympatykami PiS zaapelował, aby opowiadali znajomym o kłamstwach Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczącego partii Rafała Trzaskowskiego.

- Pokazujcie, jak diabeł potrafi ubrać się w ornat i w niedzielę na mszę dzwonić. Kłamać rano, a wieczorem zaprzeczać samemu sobie. To jest polityka Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczącego Rafała Trzaskowskiego - powiedział premier. Jak podkreślił, "nieudolność, kłamstwo, lenistwo to drugie imiona Platformy Obywatelskiej, to drugie imię Rafała Trzaskowskiego".

"Jak można zapomnieć, że ktoś był posłem"

Jako przykład wskazał na deklarację Rafała Trzaskowskiego, który "jeszcze parę dni temu mówił, że on 4 lata temu, 3,5 roku temu nie był posłem". - Kłamca. Zresztą jak można zapomnieć, że ktoś był posłem. Później mówił, że nie głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, czyli głosował za utrzymaniem podwyższonego wieku emerytalnego. Drodzy emeryci, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej głosował de facto za utrzymaniem podwyższonego wieku emerytalnego, a więc przeciwko 80 procentom Polaków, którzy chcą żyć godnie - zauważył szef rządu.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że Rafał Trzaskowski nazwał program 500 plus katastrofą budżetową. - Dlatego musimy dzisiaj ponad mediami, które służą głównie naszym przeciwnikom politycznym, bo są zakorzenione w III Rzeczpospolitej, docierać do ludzi. Nam nie sprzyja ani zagranica, ani media, ani wielcy tego świata, ale wierzymy, że działamy dla dobra całego polskiego społeczeństwa. I tak wiara doprowadzi na do zwycięstwa - oświadczył premier w Koninie.