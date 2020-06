Strzelanina podczas protestów w Seattle. Nie żyje 19-latek

Podczas protestów w Seattle w stanie Waszyngton ich uczestnicy zajęli część miasta, w której utworzyli tak zwaną strefę wolną od policji.

Według policji "agresywny tłum" uniemożliwił funkcjonariuszom dotarcie do ofiar strzelaniny. Policji udało się jedynie dowiedzieć, że zostały one przewiezione do szpitala.

Rzeczniczka Harborview Medical Center potwierdziła, że w sobotę w godzinach porannych (czasu miejscowego) dwie ofiary trafiły do tego szpitala. 19-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, natomiast drugi mężczyzna jest w stanie krytycznym i znajduje się na oddziale intensywnej terapii.

"Podejrzany lub podejrzani uciekli i nadal pozostają na wolności" - poinformował Departament Policji w Seattle. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Police investigating shooting at 10th Avenue and East Pine. Will update with additional information when available. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 20, 2020

Okupacja dzielnicy Seattle nastąpiła w wyniku powszechnych w USA protestów przeciwko rasizmowi i brutalności policji po śmierci George'a Floyda, 46-letniego Afroamerykanina, zabitego 25 maja w Minneapolis przez policję.