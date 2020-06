Sąd zdecydował ws. słów Trzaskowskiego. Jest odpowiedź komitetu wyborczego Dudy

Warszawski Sąd Okręgowy uznał w poniedziałek, że kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski nie musi prostować swojej wypowiedzi o tym, że prawie milion osób straciło pracę. Sąd stwierdził, że wypowiedź jest co najwyżej nieprecyzyjna, a nie nieprawdziwa. Wniosek w tej sprawie złożył do SO w Warszawie komitet wyborczy Andrzeja Dudy.

Sobolewski: jesteśmy zszokowani takim podejściem

Sobolewski na konferencji prasowej stwierdził, że komitet wyborczy jest zaskoczony takim postanowieniem. Cytował również uzasadnienie orzeczenia.

- Jeżeliby natomiast uznać, że słowo "dzisiaj" jest istotne w tej wypowiedzi, to aby zachować sens logiczny czasownik dokonany "straciło" należałoby zastąpić czasownikiem "jest" odpowiednim dla użytego słowa. Należy przy tym uznać, że ewentualne stwierdzenie błędów językowych byłoby dopuszczalne z uwagi na wiecowy charakter wypowiedzi inaczej niż w pisanych materiałach wyborczych na przykład plakatach czy ulotkach. Oceniane zdanie powinno wobec tego brzmieć: "dzisiaj w Polsce milion osób jest bez pracy" - cytował Sobolewski.

Zdaniem pełnomocnika wyborczego komitetu Dudy SO w Warszawie "sam zmienił zdanie, które wypowiedział kandydat na wiecu". - I to zdanie zmienione osądził. Tutaj akurat nasze zdziwienie jest bardzo duże i jesteśmy zszokowani takim podejściem - dodał Sobolewski.

Poinformował, że komitet złoży zażalenie na orzeczenie SO w Warszawie. - W dniu jutrzejszym zostanie złożona apelacja i liczymy, że w apelacji sąd będzie odnosił się do stanu faktycznego, czyli zdania, które zostało wypowiedziane w dniu 14 czerwca 2020 roku na wiecu we Wrocławiu, a nie intepretując to zdanie tworzy nową konstrukcję wypowiedzi i dopiero ją ocenia - powiedział na poniedziałkowej konferencji Sobolewski.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel zapewniał, że w trakcie rozprawy przedstawiciele komitetu prezentowali konkretne dane i argumenty, które uzasadniały, że 1 mln osób nie straciło pracy od początku pandemii.

- To zdanie jest absolutnie nieprawdziwe, z której by strony na nie nie spojrzeć - oceniał Fogiel wypowiedź Trzaskowskiego.

Wiec we Wrocławiu

Złożony w miniony piątek wniosek do SO w Warszawie dotyczył wypowiedzi Trzaskowskiego z wiecu wyborczego we Wrocławiu 14 czerwca 2020 r.

- Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę. I też pytam pana prezydenta: dlaczego nie stoi Pan przy wszystkich tych, których rząd pozostawił samym sobie? Co Pan zrobił dla tych wszystkich, którzy dzisiaj tracą pracę? - pytał prezydenta Andrzeja Dudę we Wrocławiu Trzaskowski.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu. (PAP)

pgo/ PAP