"Pandemię mamy w znacznym stopniu pod kontrolą". Premier podsumował programy antykryzysowe

- Dziś jest ten wielki dzień, w którym mogę powiedzieć, że na 100 dni po ogłoszeniu stanu epidemii, mamy przekazanych już 100 mld złotych na ratowanie 5 mln miejsc pracy. Ten ratunek przyszedł wtedy w porę. Widzimy porównanie do innych krajów, krajów znacząco od nas bogatszych, znacząco od nas bardziej zamożnych, jak Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Włochy, Belgia. Tam z pandemią poradzono sobie dużo gorzej - wskazywał premier, dodając, że w tych krajach "znacznie wzrosło bezrobocie".

"Potrzebne jest rządzenie z Andrzejem Dudą"

- Warto się szanowni państwo na chwilę zatrzymać i tak jak każdy z nas pewnie myśli niekiedy: "jaka byłaby historia alternatywna?". Jak wyglądałoby to radzenie sobie z koronawirusem, gdyby u sterów rządów była Platforma Obywatelska - partia pana wiceprzewodniczącego PO Trzaskowskiego, pan Budki, pana Schetyny. Otóż, kiedy w 2008 r. uderzył kryzys finansowy, dziś już wiemy, daleko mniejszy od kryzysu COVID-19, to jak zareagował rząd Platformy Obywatelskiej? Po 70-kilku dniach, dopiero pod koniec listopada, po tym czarnym poniedziałku 2008, przedstawiono pierwszy pakiet pomocowy, przyjęty na początku 2009 r. Taka była reakcja rządu Platformy Obywatelskiej - mówił Morawiecki.

ZOBACZ: "To nie »Solidarność« pana zdradziła, to pan zdradził »Solidarność«". Spór po wizycie premiera

Premier zapewniał, że jego rząd "zareagował błyskawicznie". - Dlatego dzisiaj agencje takie jakie Bloomberg pokazują, że nasz pakiet jest skuteczny. Analitycy ING stwierdzają, że nasz pakiet fiskalny, na ratowanie polskich miejsc pracy i polskich przedsiębiorców, jest najbardziej szczodry ze wszystkich państw europejskich - mówił.

Powołując się na kolejne oceny ekspertów, którzy mówią, że Polska najszybciej zapobiegła temu, żeby przedsiębiorcy tracili kontrakty powiedział: "Najmniej kontraktów zostało utraconych dlatego właśnie m.in. pozwoliliśmy przechować, ocalić miejsca pracy". - Wy doskonale wiecie, szanowni przedsiębiorcy, jak trudno jest ocalić miejsca pracy, jak łatwo jest posłać kogoś na bezrobocie i stracić na zawsze możliwości prowadzenia działalności, możliwości ekspansji na rynki zagraniczne - dodał premier.

- Dzisiaj przygotowujemy się do pole position, do bardzo dobrej pozycji startowej w tej kolejnej fazie walki o jak najszybsze wyjście z koronawirusa - zapewnił.

WIDEO: premier Morawiecki podsumował programy antykryzysowe

- Widzę obserwując dane, że sprzedaż detaliczna w maju ma się dużo lepiej. Mamy szanse na odbicie gospodarki w kształcie litery "V", czyli szybkie odbicie gospodarki. Do tego potrzebna jest zgoda, do tego potrzebne jest dobre rządzenie, wspólne rządzenie z prezydentem Andrzejem Dudą - mówił Morawiecki.

- Bez przywódcy, jakim jest ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zaproponowane przez rząd tarcze antykryzysowe, w tym 100 mld zł przekazane dotychczas na ratowanie 5 mln miejsc pracy, nie byłyby możliwe do realizacji - podkreślił premier.

"Państwo PO było nocnym stróżem, który zamknął się w swojej budce"

Premier zaznaczył, że przedsiębiorcy, z którymi spotykał się w ostatnich dniach chwalili wprowadzone przez rząd w tarczach antykryzysowych rozwiązania i podkreślali, że bez nich nie udałoby się ochronić miejsc pracy oraz udziałów w rynku. - Inwestycje publiczne, Plan Dudy wchodzą dziś w tę przestrzeń brakujących inwestycji w planie makroekonomicznym - zauważył szef rządu.

- To dzisiaj są te dobre wiadomości: szybko i sprawnie działające państwo, państwo sprawcze, nie państwo działające jak rząd neoliberałów, jak nocny stróż (...). Państwo Platformy Obywatelskiej, partii pana Rafała Trzaskowskiego było nocnym stróżem i to takim, który podczas poprzedniego kryzysu zamknął się w swojej budce nocnego stróża i nic nie zrobił - mówił Morawiecki.

ZOBACZ: Jak Polacy oceniają rząd Mateusza Morawieckiego? "Epidemia niewiele zmieniła"

Ocenił, że w czasach rządów PO przyrost bezrobocia wyniósł ponad 2 mln osób. - To nasze działania doprowadziły do spadku bezrobocia - przekonywał szef rządu.

Premier powiedział, że kolejną "nadzieją" dla gospodarki jest Europejski Fundusz Odbudowy. - Cieszę się, że on coraz wyraźniej rysuje się na horyzoncie, bo nasz bardzo duży udział w tym funduszu, blisko 9-cio proc. to dodatkowych 300 mld zł oprócz perspektywy unijnej, czyli razem ok 700 mld zł, co do których Komisja Europejska (...) zaprasza nas do szybkiej absorbcji, do szybkiego korzystania z tych środków - zauważył szef rządu.