Mam nadzieję, że to będzie wizyta pożegnalna - Kierwiński o wizycie Dudy w USA

- Mam nadzieję, ze to będzie pożegnalna wizyta prezydenta Dudy - powiedział Marcin Kierwiński (PO) w programie "Śniadanie w Polsat News". - Każde spotkanie z prezydentem USA jest ważne - dodał. - Mam tylko nadzieje, że za te słitfocię z prezydentem Trumpem my Polacy nie będziemy musieli płacić przez wiele lat - powiedział polityk.

Z niepokojem przyjąłem oświadczenie pani (ambasador USA Georgette - red.) Mosbacher, że rozważane jest przeniesienie broni atomowej z Niemiec do Polski. Mam nadzieję, że prezydent Duda nie wpadnie na pomysł, aby na trzy dni przed wyborami ratować swoje spadające sondaże i zgodzić się na wszystko, czego będzie chciała strona amerykańska - powiedział Marcin Kierwiński (PO) w programie "Śniadanie w Polsat News".

Kierwiński: Wizyta Dudy w interesie USA

- Wiadomo, że Donald Trump na taką wizytę zgodził się nie w interesie Polski tylko w interesie USA. Mam nadzieje że pan prezydent nie będzie zawierał nowych zobowiązań tylko po to, żeby mieć ładne zdjęcie z prezydentem Trumpem - dodał polityk PO.

Dodał, że w relacjach z Trumpem Duda był "klientem, który chętnie rozdawał polskie pieniądze, kupował sprzęt, który przyjedzie do polski za wiele lat, a nie dopilnował tak oczywistych rzeczy, jak baza antyrakietowa w Redzikowie". Jego zdaniem ten projekt najbardziej zapewniłby Polsce bezpieczeństwo na wiele lat.

Piotr Witwicki przypomniał, że prezydent USA Donald Trump zamiast jechać na defiladę do Moskwy wybrał spotkanie z Andrzejem Dudą i zwiększenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce.

Sawicki: czy NATO zgodziło się na negocjacje

Marek Sawicki z PSL powiedział, że nie jest przeciwnikiem wizyty.

- Chcę tylko wiedzieć, czy prezydent jadąc tam ma upoważnienia od części paktu NATO, żeby w imieniu tej części negocjować - stwierdził Sawicki.

- Chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ta broń jądrowa będzie przenoszona z Niemiec do Polski. I czy cały kontyngent żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będzie również lokowany w Polsce. Bo jeśli nie cały to jednoznacznie osłabi to pozycję NATO na wschodzie - powiedział.

Pytał także, czy kwestia energetyki jądrowej to będzie import "starych, 5-letnich siłowni wycofywanych z okrętów jądrowych marynarki Stanów Zjednoczonych, czy to będą jakieś nowe projekty".

Zybertowicz: Uzgodnienia ze Stoltenbergiem

Prof. Zybertowicz z kancelarii Prezydenta powiedział, że w poniedziałek odbędzie się rozmowa telefoniczna Dudy z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO. Urząd prezydenta pozostaje - według niego w stałym kontakcie z Sojuszem - "ale przed tą wizytą będą jeszcze prowadzone uzgodnienia".

- Ważne, żeby wzmacnianie flanki wschodniej było w porozumieniu z NATO i krajami unii. W żadnym razie nie chcemy zadrażniać stosunków z Niemcami. W żadnym wypadku nigdy przesuwanie wojsk z Niemiec do Polski, nawet jeśli będzie miało miejsce, nigdy nie było przez nas stawiane jako warunek - powiedział Zybertowicz.

WIDEO: Politycy o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w USA w programie "Śniadanie w Polsat News"

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl