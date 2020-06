Atak nożownika w Wielkiej Brytanii. Trzy osoby nie żyją, dwie w stanie krytycznym

Według informacji Sky News ataki nożem miały miejsce w sobotę ok. godz. 19 podczas protestu Black Lives Matter w Reading (ok. 65 km na zachód od Londynu). Dziennik "The Telegraph" informuje, że trzy osoby poniosły śmierć, a dwie trafiły do szpitala - są w krytycznym stanie. Informacji o ofiarach śmiertelnych nie potwierdzają na razie inne źródła.

Lawrence Wort, naoczny świadek zdarzenia, opisał w rozmowie z "The Telegraph", że napastnik zaatakował grupę 10 osób. Ofiary dźgał w szyję.

Według lokalnych władz Reading, policja ma do czynienia z "poważnym incydentem" i wezwano mieszkańców do trzymania się z dala od centrum miasta. Miejsce ataku zostało otoczone kordonem policyjnym.

Aresztowany ma być Libijczykiem

Przed godz. 23 policja poinformowała, że aresztowano podejrzanego mężczyznę, trafił do aresztu policyjnego. Miał zostać zatrzymany na miejscu zdarzenia. Służby nie wiążą ataku z protestem Black Lives Matter. "The Telegraph" dowiedział się, że incydent jest traktowany jako związany z terroryzmem. Źródło bezpieczeństwa poinformowało Press Association, że aresztowanym jest Libijczyk.

Police attended at around 7pm along with other emergency services.



Officers arrested a man at the scene who is now in police custody. — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020

Śmigłowce nad miastem

Mieszkańcy informują, że widzieli śmigłowiec policyjny krążącego nad miastem. Niezależna dziennikarka Claire Gould, która mieszka w pobliżu miejsca zdarzenia, powiedziała dziennikowi "Metro", że ​​widziała, jak śmigłowce służb ratunkowych lądują w pobliżu Kings Meadow, a nad nimi krąży śmigłowiec policyjny.

Major incident in Forbury Gardens #stabbings massive police and health services presence. My thoughts with the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/h4zBo3g9s1 — CarlosGarciaPascual (@Cogp79) June 20, 2020

Avoid Forbury Gardens all costs! pic.twitter.com/hH948IGrcK — CarlosGarciaPascual (@Cogp79) June 20, 2020

Policja: wiele osób odniosło obrażenia

Późnym wieczorem policja Thames Valley przekazała, że "wiele osób odniosło obrażenia i zostało zabranych do szpitala".

Przed północą premier Wielkiej Boris Johnson napisał na Twitterze o "przerażającym incydencie w Reading". Podziękowaniami również służbom ratowniczym na miejscu za ich działania.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 20, 2020

grz/ Reuters, "The Telegraph"