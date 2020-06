Duda: Chciałbym nadal prowadzić polskie sprawy. Dlatego kandyduję na prezydenta

Więcej informacji wkrótce.

- Jestem prezydentem ludzkich spraw, polskich spraw - powiedział o sobie prezydent Andrzej Duda, który rozpoczął w sobotę ostatni tydzień kampanii wystąpieniem, w którym zebrał najważniejsze zagadnienia, którym zamierza poświęcić urząd, jeśli zostanie wybrany na kolejną kadencję.

Rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność

- Śmiało można powiedzieć, że zaczyna się ostatni tydzień kampanii. Za tydzień będziemy mieli ciszę wyborczą. Chciałem otworzyć ten ostatni tydzień od podsumowania - powiedział Duda. - Ludzie mówią do mnie podczas spotkań: "pan jest takim prezydentem polskich spraw". I może rzeczywiście tak jest. Przez ostatnie pięć lat prowadzę polskie sprawy i chciałbym te sprawy prowadzić nadal. Dlatego własnie kandyduję na urząd prezydenta Rzeczypospolitej - powiedział polityk.

Najistotniejsze "polskie sprawy" to zdaniem Dudy: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. To jednocześnie główne pola, na których prezydent - jak stwierdził - zajmuje się wszystkim, co jest ważne dla obywateli.

- Chcę, abyśmy wyszli z kryzysu spowodowanego przez epidemię koronawirusa przez inwestycje - powiedział Duda. Jednocześnie zaznaczył, że Polska może być krajem zamożnym, w którym obywatele cieszą się dobrobytem.

Duda: "Nie jesteśmy dziadowskim krajem"

- Różni politycy mówią, że teraz nie jest czas na duże inwestycje. Nieprawda, Polska nie jest dziadowskim krajem. Wszystkie inwestycje, także duże, muszą być realizowane - zaznaczył Duda. Według prezydenta największe projekty realizowane ze wsparciem budżetu państwa, będą napędzać polską gospodarkę.

- Jestem i będę prezydentem polskich spraw i dlatego bardzo proszę o wsparcie - zaapelował Duda.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl