Prezydent Duda zaprezentował swoje hasło wyborcze

"Andrzej Duda prezydent polskich spraw" - to hasło wyborcze ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy, zaprezentowane w piątek przez jego sztab wyborczy.

Rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan prezentując hasło podkreślił, że Andrzej Duda udowodnił, że zawsze jest blisko ludzi, jest blisko spraw, którymi żyją Polacy. - Jest pierwszym prezydentem, który jako kandydat i jako prezydent odwiedził wszystkie 380 powiatów w Polsce - zaznaczył Bielan.

Według niego, obecny prezydent potrafił też skutecznie zabiegać o sprawy polskie, szczególnie na arenie międzynarodowej. - Skutecznie zabiegał o zwiększenie naszego bezpieczeństwa poprzez walkę o to, żeby na naszym terytorium stacjonowali żołnierze amerykańscy. Skutecznie zabiegał o kwestie związane z polskim bezpieczeństwem energetycznym, to jest kwestia rozbudowy gazoportu, to jest kwestia budowy nowego gazociągu Baltic Pipe - mówił Bielan.

dk/ PAP