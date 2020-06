Zmarł pacjent podłączony do respiratora. Bliscy wyciągnęli wtyczkę... by uruchomić klimatyzator

Do szokującego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca w szpitalu Maharao Bhimsing w Kotcie - poinformowała indyjska agencja IANS.

ZOBACZ: Otrzymali respiratory... z instrukcją po mandaryńsku

Bliscy pacjenta znajdującego się w ciężkim stanie i podłączonego do respiratora przynieśli na salę klimatyzator. Niestety do podłączenia go zabrakło wolnych gniazdek - rodzina zdecydowała się więc na odłączenie jednej z wtyczek - od respiratora. W późniejszej rozmowie ze służbami i lekarzami tłumaczyli, że na sali panowała "ciężka do wytrzymania", wysoka temperatura.

Rodzina zaatakowała lekarzy

Respirator przez jakiś czas pracował na wbudowanej baterii, ale po jej wyczerpaniu przestał pomagać w utrzymaniu życia pacjenta. Dopiero po tym, gdy stan chorego gwałtownie się pogorszył, rodzina zaalarmowała lekarzy. Ci przekonują, że zrobili wszystko, by uratować pacjenta, ale znajdował się on w stanie krytycznym. Zmarł niedługo potem.

ZOBACZ: Nieprawidłowości w mózgach po Covid-19. Wyniki badania rezonansem magnetycznym

Z informacji IANS wynika, że gdy chory zmarł, jego rodzina zaatakowała lekarzy, którzy próbowali mu pomóc. Po zdarzeniu lekarze napisali oficjalną skargę do przełożonych na zachowanie bliskich pacjenta, a część z nich przez krótki okres odmawiała dalszej pracy.

Specjalna grupa śledczych ma w ciągu najbliższych dni przedstawić raport, w którym zostaną podane dokładne okoliczności śmierci pacjenta. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.

WIDEO - Zamiast wiernych - tysiące fotografii. Arcybiskup odprawił mszę dla ofiar pandemii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ml/ "National Herald"