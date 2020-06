Setki susłów uratowanych przed utonięciem. Wolontariusze pracowali godzinami

Susły moręgowane to nieduże gryzonie z rodziny wiewiórkowatych. Zamieszkują one tereny Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce uznaje się je za gatunek "zanikły lub prawdopodobnie zanikły", objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Ulewne deszcze

Na Słowacji są one jedną z atrakcji parku w Murańskiej Planinie, położonego u południowych stóp Tatr Niskich, ok. 100 km od granicy z Polską.

W ostatnich dniach życie gryzoni stało się zagrożone, bo z powodu ulewnych deszczy woda zalewała ich nory.

Aby uratować zwierzęta, 17 czerwca słowaccy wolontariusze przez kilka godzin zbierali susły do dwóch samochodów, którymi następnie zawozili je do domów. W ten sposób ocalili ok. 500 gryzoni.

Następnego dnia sytuacja poprawiła się na tyle, że można było odwieźć zwierzęta z powrotem do parku.

