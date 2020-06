Sztab Biedronia prezentuje hasło wyborcze. Dzień wcześniej Czarzasty mówił, że go nie będzie

"Nic o was bez was" będzie hasłem kampanii prezydenckiej Roberta Biedronia - poinformowała współszefowa sztabu kandydata Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeszcze we wtorek rano przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty deklarował w programie "Graffiti" na antenie Polsat News, że... Biedroń nie będzie miał hasła.