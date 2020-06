Pierwsza Dama na Instagramie

View this post on Instagram

🇵🇱 Reprezentowanie Polski podczas oficjalnych wizyt zagranicznych w towarzystwie Prezydenta, goszczenie światowych przywódców i koronowanych głów państw w Pałacu Prezydenckim, spotkania z uczniami i nauczycielami w kraju i za granicą – dziećmi i młodzieżą w ramach projektów edukacyjnych, kulturalnych i lekcji języka niemieckiego, wsparcie inicjatyw charytatywnych, wizyty w szpitalach, hospicjach, placówkach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób z niepełnosprawnościami, spotkania z Polakami w kraju i Polonią poza jego granicami. #5latAKD | 🔹Zachęcamy do obserwowania profilu @pierwszadama_akd