Biskup zakażony koronawirusem. Pozostali w kwarantannie

W miniony poniedziałek zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u jednego z pracowników kurii. Kilkanaście osób skierowano wówczas na kwarantannę i pobrano od nich próbki do testów na obecność koronawirusa.

Bezobjawowe zakażenie

- W wyniku tych badań okazało się, że chorobę przechodzi bezobjawowo jeden z biskupów pomocniczych archidiecezji katowickiej - bp Grzegorz Olszowski. W konsekwencji sanepid nakazał zastosowanie dozoru sanitarnego także wobec osób, które miały z nim bezpośredni kontakt - wyjaśnił w piątek rzecznik prasowy metropolity katowickiego ks. dr Tomasz Wojtal.

Decyzją katowickiego sanepidu kwarantanną zostali objęci m.in. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, biskupi pomocniczy Marek Szkudło i Adam Wodarczyk, arcybiskup senior Damian Zimoń oraz pracownicy kurii. O sytuacji epidemiologicznej abp Skworc poinformował Nuncjaturę Apostolską w Warszawie.

Katowicka kuria pozostaje nieczynna do odwołania. Jej przedstawiciele zapowiedzieli, że wszystkie informacje będą na bieżąco podawane na stronie internetowej na stronie www.archidiecezjakatowicka.pl.

Modlitwa w intencji chorych

W najnowszym, opublikowanym w czwartek dokumencie, przesłanym do wszystkich parafii archidiecezji katowickiej, abp Skworc zachęcił do modlitwy w intencji wszystkich chorych i zmagających się ze skutkami pandemii Covid-19. Po raz kolejny zwrócił się także z apelem o stosowanie się do zaleceń sanitarnych.

"W związku z pojawiającymi się - w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kościelnej - zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych" - napisał w czwartkowym zarządzeniu abp Skworc.

Przypomniał, że chodzi przede wszystkim o zasłanianie ust i nosa. "Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransów. Przypominając zaś zarządzenie z dnia 28 maja br. nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania, o czym duszpasterze powinni systematycznie informować" - czytamy w zarządzeniu metropolity katowickiego.

Arcybiskup podkreślił, że "stwierdzenie zakażenia i orzeczenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników - podjęte przez kompetentne służby sanitarne (sanepid) - skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się wskazaniom służb sanitarnych".

Dyspensa dla wiernych

W razie nakazu okresowego zamknięcia parafialnego kościoła, arcybiskup udziela wiernym tej parafii dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy św. "Równocześnie zachęcam, aby w miarę możliwości uczestniczyli we mszy św. w kościołach parafii sąsiednich lub przeżywali mszę św. dzięki transmisjom" - napisał.

Po uzyskaniu zgody sanepidu na ponowne otwarcie kościoła "należy bezzwłocznie udostępnić świątynię wiernym i podjąć sprawowanie sakramentów przez duszpasterzy nieobjętych kwarantanną" - wskazał arcybiskup.