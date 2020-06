Koronawirus w śląskiej parafii. Chory proboszcz, parafianie z dyspensą od biskupa

"Osoby, które od 26 maja miały kontakt z ks. proboszczem Witoldem Grzombą, (spowiedź, przyjęcie komunii św., indywidualna rozmowa np. w kancelarii) proszone są o pilny kontakt telefoniczny z parafią" - przekazano w komunikacie na stronie internetowej.

W związku z nałożeniem kwarantanny na księży kościół jest zamknięty. Co najmniej do 13 czerwca w kościele nie będą odprawiane żadne Msze św. i nabożeństwa.

Niepokojące informacje o stanie zdrowia

Wszystkie zamówione intencje księża odprawiają na probostwie. Kolejne informacje zobowiązali się przekazywać sukcesywnie.

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel udzielił wszystkim wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej mszy świętej.

Według nieoficjalnych informacji do których dotarł portal dziennikzachodni.pl proboszcz parafii najpierw trafił do szpitala w Cieszynie, skąd miał zostać przewieziony do lecznicy w Tychach, gdzie obecnie przebywa w poważnym stanie.

ZOBACZ: Koronawirus u redemptorystów. Ponad 130 zakonników na kwarantannie

Parafianie m.in. z parafii św. Marcina w Międzyrzeczu, gdzie wcześniej posługiwał ks. Grzomba za pośrednictwem mediów społecznościowych proszą o modlitwę w jego intencji.

Bielska Kuria Diecezjalna poinformowała, że kwarantanną objętych jest również dwóch księży tam pracujących.

"We wszystkich przypadkach postępujemy zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych. Jesteśmy solidarni z osobami chorymi i przebywającymi na kwarantannie. Otaczamy je modlitwą. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do rozwagi i ostrożności" - zapewniono.

Koronawirus wśród redemptorystów

W ostatnim czasie koronawirusem zostały dotknięte m.in. parafie prowadzone przez redemptorystów. Jak poinformował rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz, na kwarantannie nałożonej przez sanepid pozostaje 7 wspólnot w Polsce z miejscowości: Bardo, Braniewo, Kościelisko, Kraków, Tuchów, Warszawa przy ul. Pieszej i Wrocław.

W samoizolacji - z uwagi na kontakt z osobami, które spotkały się z chorymi - przebywa wspólnota z Lubaszowej k. Tuchowa. W dwóch wspólnotach, w Głogowie i w Warszawie przy ul. Karolkowej, przebywają na kwarantannie lub samoizolacji, oddzieleni od pozostałych, pojedynczy zakonnicy.

ZOBACZ: Koronawirus w klasztorze z DPS-em. Zakażonych 29 zakonnic i 2 pracowników

Na kwarantannie lub samoizolacji w wyżej wymienionych wspólnotach pozostaje łącznie 134 redemptorystów (w tym w samym Tuchowie 56, a w Krakowie 24). Spośród zakażonych księży 23 ma przeważnie lekkie lub umiarkowane objawy choroby, w tym jest już 11 potwierdzonych chorych.

W Głogowie, Krakowie, Lubaszowej i w Warszawie przy ul. Karolkowej nie ma nikogo chorego lub nawet z objawami, ale dla pewności wszyscy lub wybrani ojcowie i bracia pozostają w odosobnieniu. Służby sanitarne wyznaczają, kiedy i kto ma poddać się testom na obecność koronawirusa i określają długość trwania kwarantanny.

Skutkiem tego zakażenia, przez kontakt z niektórymi obecnie uznanymi za chorych lub przebywających izolacji zakonnikami, kwarantannie bądź nadzorowi podlega kilka innych parafii w Polsce: Kanina, Królówka, Męcina i Szyk (diecezja tarnowska), Kościelisko (archidiecezja krakowska) i Łopacina (diecezja płocka).

WIDEO - Policjanci przyszli do księdza, ale to on ich przepytywał. Rzecznik komentuje nagranie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/hlk/ polsatnews.pl, PAP