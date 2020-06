Auto zmiażdżone jak puszka, a kierowca cały i zdrowy. Szokujący wypadek w Dolnośląskiem

Do zdumiewającego wypadku doszło w czwartek we wsi Sichów (Dolnośląskie). 30-letni kierowca wypadł z drogi, dachował, a następnie rozbił się o drzewo. Służby ratunkowe zastały zmasakrowane auto z dachem zmiażdżonym na wysokości przednich foteli. Choć patrząc na zdjęcia trudno w to uwierzyć, 30-latek z całego zdarzenia wyszedł z powierzchownymi zadrapaniami.