Nowy zarzut dla b. dyrektora Teatru Bagatela

Do tej pory zarzucano mu molestowanie i mobbing pracownic Teatru Bagatela. Teraz doszedł zarzut naruszenia nietykalności cielesnej osoby spoza krakowskiego teatru. Były dyrektor Henryk Jacek S. i w tym przypadku nie przyznaje się do winy i odmawia wyjaśnień. Akt oskarżenia w tej sprawie ma trafić do sądu na przełomie lipca i sierpnia.