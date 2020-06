Do których krajów polecimy LOT-em? Ruszyła sprzedaż biletów

Na antenie Polsat News rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że nowa siatka połączeń opiera się na dwóch filarach: powrotu do siatki połączeń sprzed marca oraz uruchamianiu lotów z myślą o wakacyjnych planach Polaków - do Hiszpanii, Grecji i Chorwacji.

Łatwiejsze zwroty biletów i zmiany rezerwacji

Oprócz lotów w strefie Schengen planowane jest uruchomienie połączenia do Kijowa na Ukrainie.

Pytany, o to, dlaczego np. niektórych krajów nie dotrą samoloty krajowego przewoźnika odparł: "mamy przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo pasażerów i w zawiązku z tym działamy zgodnie z zaleceniami władz i analizujemy na bieżąco sytuację epidemiczną".

PLL LOT zaplanował także nową taryfę biletów, która pozwoli na łatwiejszą zmianę rezerwacji, czy zwrot. - W połączeniach, które są uruchamiane od 1 lipca mamy taryfę "superflex", która pozwala na bardzo elastyczne podejście do zmian terminu wylotów, do zmiany nazwiska pasażera, czy do zwrotów - dodał.

WIDEO: rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski o nowej siatce połączeń

Tylko z Warszawy

LOT poinformował, że na pierwsze dwa tygodnie lipca planuje "przede wszystkim połączenia do krajów Strefy Schengen, a także ulubione letnie destynacje Polaków".

Zaplanowano siedem rejsów tygodniowo do Pragi, Dusseldorfu, Wilna i Budapesztu, sześć rejsów tygodniowo do Berlina, pięć lotów w tygodniu do Wiednia, Brukseli i Kijowa. Z kolei cztery połączenia tygodniowo LOT zaplanował do Amsterdamu i Bukaresztu, trzy rejsy w tygodniu do Barcelony, Tbilisi i Oslo, a dwa rejsy tygodniowo do Splitu i Dubrownika. Dodatkowo przewoźnik podał, że co najmniej jedno połączenie w tygodniu realizowane do Zadaru, Podgoricy, na Korfu, do Chanii i Warny.

Do 14 lipca wszystkie międzynarodowe rejsy realizowane będą z Lotniska Chopina w Warszawie.

LOT oprócz rejsów międzynarodowych utrzyma także dotychczasowy rozkład ponad 30 lotów krajowych dziennie.

