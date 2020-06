Spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Biedroń zmienia zdanie i stawia warunek

- Chciałbym podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaproszenie mnie i mojej mamy. To ważny gest i ważny moment, bo warto rozmawiać. Przyjmuję je pod jednym warunkiem. Prezydent obraził Polki i Polaków, użył słów, które nie powinny paść - mówił kandydat Lewicy Robert Biedroń. Wyjaśnił, że gdyby doszło do spotkanie "to na pewno nie dzisiaj".