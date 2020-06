Spotkanie Trump-Duda. Podano datę

"Prezydent Donald Trump spotka się z Prezydentem Andrzejem Dudą w środę 24 czerwca 2020 w Białym Domu. Prezydenci będą omawiać dalsze wzmacnianie współpracy w zakresie obronności, handlu, energii i bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Powodzenia!" - napisała ambasador na Twitterze.

Prezydent Donald Trump @POTUS spotka się z Prezydentem Andrzejem Dudą @prezydentpl w środę 24 czerwca 2020 w @WhiteHouse. Prezydenci będą omawiać dalsze wzmacnianie współpracy w zakresie obronności, handlu, energii i bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Powodzenia! pic.twitter.com/Pzbx7utwe7 — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) June 17, 2020

W komunikacie Białego Domu czytamy, że "jako bliscy partnerzy i sojusznicy NATO, Stany Zjednoczone i Polska nadal rozszerzają współpracę w szerokim zakresie zagadnień". "Prezydent Trump i prezydent Duda omówią dalszy rozwój naszej współpracy w dziedzinie obronności, a także bezpieczeństwa handlu, energii i telekomunikacji" - dodano.

Informacja, że w najbliższych dniach może dojść do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie jako pierwsza podała na stronie internetowej gazeta "Politico". Według dziennika Duda prawdopodobnie uda się do stolicy USA w przyszłym tygodniu.

Do doniesień o planowanym spotkaniu przywódców odniósł się wówczas szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. - Jeżeli do takiego oficjalnego zaproszenia dojdzie, to będzie też taka wizyta i będzie to spotkanie - podkreślił Szczerski. Jak dodał, oczywistym jest, że zaproszenie musi wyjść od strony przyjmującej, czyli od Stanów Zjednoczonych. - Trudno, żeby gość pierwszy o takim spotkaniu informował - zaznaczył.

- My w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie prowadzimy rozmowy ze stroną amerykańską. One dotyczą trzech bardzo ważnych obszarów - dodał.

Jednym z głównych punktów rozmów przywódców w Białym Domu ma być współpraca wojskowa. Trump potwierdził w poniedziałek, że USA zredukują liczbę wojskowych stacjonujących w Niemczech o 9,5 tys., do 25 tys.

Reuters pisał na początku czerwca, że część z tych oddziałów może zostać skierowana do Polski oraz do innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych. Agencja powoływała się na źródło w administracji USA, nie podawała przy tym konkretnych liczb.

