"Wyjątkowa więź Trumpa i Dudy". Ambasador zapowiada, że efekty zobaczymy wkrótce

W najbliższych dniach może dojść do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie - pisze w środę na stronie internetowej gazeta "Politico". Według dziennika Duda prawdopodobnie uda się do stolicy USA w przyszłym tygodniu. - Jeżeli do takiego oficjalnego zaproszenia dojdzie, to będzie też taka wizyta i spotkanie - podkreślił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Amerykańska ambasador podkreśliła, że Stany Zjednoczone i Polskę łączy bardzo silna więź, "która między innymi wyrażona jest tym, że 10 milionów Polaków mieszka w USA". - Mamy też wielu Amerykanów o polskich korzeniach - dodała.

Amerykańscy mężczyźni i kobiety w mundurach tu w Polsce są żywym symbolem zaangażowania USA w @NATO i Polskę 🇺🇸🇵🇱. Są tutaj, aby zademonstrować naszą gotowość do obrony NATO. Atak na jednego Sojusznika jest atakiem na wszystkich. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) June 17, 2020

Co łączy prezydentów Polski i USA?

- Cieszę się, że przy ćwiczeniach takich jak te możemy kolejny raz zobaczyć tę więź. Jednocześnie ta więź bardzo mocno łączy prezydenta Trumpa i prezydenta Dudę. Mogę powiedzieć wręcz, że jest to więź wyjątkowa i ona się będzie umacniała, czego dowody zapewne zobaczmy wkrótce - mówiła Mosbacher na poligonie drawskim (Zachodniopomorskie), gdzie dobiega końca polsko-amerykańskie ćwiczenie Defender-Europe 20 Plus.

ZOBACZ: Mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech. NATO zapyta o plany USA

Jak zaznaczyła, ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus "to kolejny dowód, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego". - To zaangażowanie w żadnym razie nie słabnie, wręcz przeciwnie - podkreśliła amerykańska ambasador.

"Intensywne rozmowy z Amerykanami"

Do spotkania przywódców odniósł się wcześniej szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. - Jeżeli do takiego oficjalnego zaproszenia dojdzie, to będzie też taka wizyta i będzie to spotkanie - podkreślił Szczerski. Jak dodał, oczywistym jest, że zaproszenie musi wyjść od strony przyjmującej, czyli od Stanów Zjednoczonych. - Trudno, żeby gość pierwszy o takim spotkaniu informował - zaznaczył.

Pytany, czy są sygnały dyplomatyczne, że do takiego spotkania w Białym Domu dojdzie, Szczerski powiedział: "My w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie prowadzimy rozmowy ze stroną amerykańską. One dotyczą trzech bardzo ważnych obszarów".

Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej w kancelarii prezydenta propozycja spotkania dotarła do naszego kraju na poziomie roboczym.

WIDEO - Przepychanka na wiecu prezydenta Andrzeja Dudy. [WIDEO] ze zdarzenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP