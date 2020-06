Nowe ognisko koronawirusa. Kolejne zakażenia w olsztyńskim szpitalu

Wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz Dzisko poinformował w środę, że zakażenie wykryto u lekarski i pomocy medycznej. We wtorek w tym samym szpitalu potwierdzono zakażenie u pielęgniarki. - To wskazuje, że ognisko się rozrasta. Ponieważ jest to szpital, a więc miejsce, gdzie przebywają ludzie chorzy, każdy nowy przypadek należy traktować bardzo poważnie - powiedział Dzisko. Dodał, że do środy rano przebadano 160 próbek w kierunku COVID-19.

- Trwają kolejne badania pacjentów i personelu z tego szpitala - powiedział Dzisko. Dodał, że pracownicy sanepidu ustalają listę osób, z którymi miały kontakt zakażone kobiety.

Większość oddziałów jest zamknięta

Rzecznik prasowa szpitala miejskiego w Olsztynie Daria Rodziewicz poinformowała, że kierownictwo placówki zdecydowało o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu szpitala, które mają potrwać co najmniej do 25 czerwca.

- Decyzją kierownictwa placówki zamknięto blok operacyjny mieszczący się przy ul. Niepodległości 44 i wstrzymano przyjęcia do oddziałów chirurgii szczękowej i chirurgii urazowo-ortopedycznej, kliniki urologii i onkologii urologicznej, oddziału torakochirurgii z tym zastrzeżeniem, że będą na nim przyjmowane przypadki pilne, ratujące życie - poinformowała Rodziewicz.

W szpitalu miejskim pracują: izba przyjęć, gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, klinika kardiologii i chorób wewnętrznych oraz oddział wewnętrzny oraz pion ginekologiczno-położniczy. - Na tym ostatnim wstrzymane zostały duże operacje ginekologiczne - doprecyzowała rzecznik szpitala.

Kierownictwo szpitala miejskiego zdecydowało, że bez zmian pracować będą oddziały zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego 30 - dermatologiczny, okulistyczny i reumatologiczny.

Czynne są także przyszpitalne przychodnie przy ul. Wojska Polskiego i Niepodległości. - Wyjątkiem jest poradnia chirurgii szczękowej, ta została zamknięta - dodała Daria Rodziewicz.

Nowe zakażenia w woj. warmińsko-mazurskim

W środę w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano 9 nowych zakażeń, w sumie jest to 201 przypadków.

Nowe zakażenia zlokalizowane są - poza Olsztynem i powiatem olsztyńskim - także w okolicach Pisza, w powiatach braniewskim i ełckim. Dotąd w regionie odnotowano jeden zgon z powodu COVID-19.

pgo/ PAP