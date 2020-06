Koronawirus na weselu. Zakażonych 13 gości

Na weselu w Kotfinie w pow. przysuskim bawiło się 6 czerwca ok. 130 osób – większość z nich, w tym młoda para, pochodziło z leżącego w woj. łódzkim pow. opoczyńskiego. Gdy niedługo po imprezie zachorował jeden z gości, okazało się, że przyczyną choroby jest SARS-CoV-2 i zagrożeni zakażeniem są wszyscy weselnicy.

- W sumie badaniami pod kątem koronawirusa objęliśmy 98 osób. Obecnie testowana jest ostatnia grupa – ostateczne wyniki uzyskamy w czwartek. Do tej pory zakażenie wykryto u 13 osób, w tym u jednego dziecka w wieku przedszkolnym, dlatego badania prowadzone są także w przedszkolu. Również ich wynik będzie w czwartek – poinformowała we wtorek powiatowa inspektor sanitarna w Opocznie Marianna Rożej.

"Zrobiło się ciepło, zaczęły się towarzyskie spotkania"

W powiecie opoczyńskim od początku epidemii zanotowano 313 zakażonych osób, z czego wyzdrowiały 183 osoby. Zanotowano też 15 zgonów, byli to m.in pensjonariusze ewakuowanego po Wielkanocy domu pomocy społecznej w Drzewicy. Obecnie kwarantannie w powiecie opoczyńskim poddanych jest 607 osób.

- Zrobiło się ciepło, zaczęły się towarzyskie spotkania, grillowanie, wesela, komunie – i to odbija się w statystykach zakażeń. W kwietniu w opoczyńskim nie mieliśmy żadnych przypadków koronawirusa. Niestety, mam wrażenie, że ominęliśmy etap pośredni w odchodzeniu od maksymalnej izolacji do całkowitego wyluzowania. Przypominam, że nadal należy nosić maseczki w sklepach, w zamkniętych miejscach publicznych, trzymać zalecany dystans 2 metrów, np. w kościele. Moim zdaniem to jeszcze nie jest czas na wesela na 130 osób, lepiej spotykać się w mniejszym gronie najbliższej rodziny – podkreśliła Rożej.