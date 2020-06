Kolizja z udziałem auta premiera Wielkiej Brytanii [WIDEO]

Parę osób protestujących w środę przed brytyjskim parlamentem próbowało zatrzymać kolumnę, której jechał premier Boris Johnson. Na nagraniach widać, jak wybiegają pod koła motocykla jadącego na przedzie kolumny. Kierujący nim policjant zdołał wyhamować, by nie wjechać w ludzi.

Jednak kierowca jaguara, którym jechał premier Johnson, nie uniknął stłuczki. Uderzył w motocykl, ale niegroźnie. W auto premiera wjechał od tyłu kolejny samochód z kolumny (Range Rover) powodując duże wgniecenie na klapie bagażnika.

Z nagrań incydentu wynika, że nikt nie został poszkodowany. Kolumna poruszała się z niewielką prędkością. Auta po paru sekundach przestoju, ruszyły w kierunku Downing Street.

Funkcjonariusz - motocyklista - nawet się nie przewrócił. Zsiadł z jednośladu, by pomóc innym funkcjonariuszom w ujęciu sprawców kolizji.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5