Matka sześciorga dzieci zginęła przez policyjny pościg. Uderzył w nią radiowóz

Do tragicznego wypadku doszło w środę po godz. 22. Na nagraniu z ulicznych kamer widać, jak 37-letnia Guadalupe Francisco-Martinez wjeżdża Fordem Explorerem na zielonym świetle na skrzyżowanie, tuż przed nią drogę przeciął jej jadący z ogromną prędkością nissan.

Kiedy kobieta wjechała już na skrzyżowanie, nadjechał policyjny radiowóz - uderzył w bok jej auta, po stronie kierowcy. Kobietę przewieziono do szpitala, ale obrażenia, jakich doznała, były zbyt poważne, zmarła.

Policja przerwała pościg po wypadku

Policyjny radiowóz uderzył również w drugi samochód osobowy, stojącego na czerwonym świetle hummera. Jego 62-letni kierowca oraz dwie pasażerki w wieku 29 i 44 lat odnieśli obrażenia, trafili do szpitala. Ich stan lekarze określili jako dobry.



Po tym wypadku policja zdecydowała się przerwać pościg.

